В сети распространилось сообщение о якобы произошедшем новом возгорании смартфона Oneplus Nord 2. Сообщение в Twitter распространил пользователь из Индии по имени Шубхам Шривастава. Это уже второй случай подобного рода, о котором стало известно.
Как рассказал Шривастава, он купил OnePlus Nord 2 для своего отца. Когда он стал пользоваться им, еще совсем новый смартфон внезапно загорелся и сгорел. Шривастава отметил, что его отец - государственный служащий, и он не пострадал. Хотя все могло сложиться иначе, и тогда его жизнь была бы в опасности. Шривастава посетовал на потерянные деньги, но почему-то не обмолвился о планах отправки телефона в службу технической поддержки Oneplus.
Справедливости ради надо отметить, что пользователь не загрузил никаких фотографий в качестве доказательства инцидента с якобы взорвавшимся устройством. А без каких-либо независимых доказательств трудно утверждать что-либо определенное.
Напомним, это уже второй подобный случай с Oneplus Nord 2. Предыдущий инцидент произошел буквально на днях, о чем THG.ru уже сообщал ранее. Тогда практически новый смартфон загорелся, находясь в сумке на велосипеде во время поездки. Смартфон сгорел полностью и восстановлению не подлежал. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщил Шривастава, на этот раз негативные последствия все-таки были: его отец получил травму в результате возгорания устройства.
Представители OnePlus еще не прокомментировали новый инцидент.
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