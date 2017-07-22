По слухам, компания OnePlus собирается выпустить ограниченную партию умных часов OnePlus Watch с символикой Гарри Поттера. Серия получит название OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition.
Слухи об этом появились еще три месяца назад в результате проведенного анализа содержимого APK-файлов приложения OnePlus Health. Указанное название упоминалось там в списке совместимых версий. Спустя почти три месяца, их подтвердил надежный источник, пишет издание 91Mobiles. С его слов, ограниченная партия предназначена в первую очередь для поставок в Индию.
Дизайн циферблатов умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition
По словам Ишана Агарвала, продажи ограниченной серии умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition начнутся уже в ближайшие недели. К сожалению, назвать более точную дату их выхода не представляется возможным.
Эксперты уверены, что новая кастомизированная модель вызовет интерес на рынке. Поэтому все ожидают, что OnePlus скоро начнет рекламу новых часов в социальных сетях.
Ожидается, что кастомизированные умные часы OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition не будут отличаться от стандартных OnePlus Watch. Это касается набора доступных функций и технических характеристик. Отличия затронут только внешний вид и пользовательский интерфейс.
Анализ содержимого APK-файла показал, что планируется выпустить шесть эксклюзивных вариантов циферблата. Четыре из них будут относиться к разным школам чародейства и волшебства «Хогвартс» - Гриффиндору, Слизерину, Пуффендую и Равенкло. По словам преподавателя истории магии Катберта Биннса, Хогвартс был основан около 1000 лет назад четырьмя волшебниками: колдунами Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизерином, волшебницами Кандидой Когтевран и Пенелопой Пуффендуй. Целью основателей было обучение и воспитание детей с магическим потенциалом. Еще два циферблата будут демонстрировать Хогвартс и его печать.
Кастомиированное издание умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition станет третьим в линейке часов OnePlus Watch. Ранее уже выпускались издания OnePlus Watch Cobalt Limited Edition и OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition.
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