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Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

10 августа 2021, 19:45




Компания HARMAN, дочка Samsung Electronics, объявила о выпуске новых моделей в линейке полноразмерных беспроводных наушников JBL TUNE - JBL TUNE 710BT и JBL TUNE 760NC. Главные отличия новых моделей: поддержка Bluetooth 5.0, зарядка через USB C и увеличенное время автономной работы.

Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 710BT


Производитель сразу обращает внимание на сохранение легендарного высококачественного звука JBL. Он отличается плотными и насыщенными басами Pure Bass при сохранении баланса в остальном частотном диапазоне на оптимальном уровне. Высокое качество звука в наушниках JBL создают 40 мм динамические драйверы. Они имеют закрытую полноразмерную конструкцию, что позволяет добиться полного погружения.

Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 710BT


Новые модели имеют удобную складную конструкцию с мягкими амбушюрами из экокожи. Они отличаются малым весом и гарантируют надежную посадку и комфортный звук даже спустя несколько часов прослушивания. Для управления воспроизведением и вызовами на корпусе правой чашки предусмотрены кнопки регулировки громкости и остановки/продолжения воспроизведения.

Анонс JBL TUNE 710BT и 660NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 710BT


Источники звука могут подключаться к наушникам через Bluetooth 5.0. Сохранилось также проводное соединение, которое пригодится, если заряд аккумулятора исчерпан. Благодаря функции быстрой зарядки через порт USB-C, для зарядки до уровня, соответствующего двум часам автономной работы, требуется всего 5 минут. Для полного восстановления емкости батареи понадобится два часа.

Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 760NC


Встроенный аккумулятор при полной зарядке гарантирует до 50 часов воспроизведения музыки без остановки в стандартном режиме и до 35 часов с включенным режимом шумоподавления ANC, который имеется у JBL TUNE 760NC - это главное отличие модели. Помимо этого, старшая модель поддерживает функцию Google Fast Pair для моментального подключения к смартфону на Android.

Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 760NC


В обе новинки интегрирован микрофон. Они представлены в четырех цветовых решениях: черном, синем, розовом и белом.

Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

JBL TUNE 760NC


Рекомендованная розничная стоимость JBL TUNE 710BT - 5527 рублей, а JBL TUNE 760NC - 6490 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC. Наушники JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC относятся к числу достаточно бюджетных беспроводных решений. Однако они предлагают вполне качественный звук, достойную автономность и хорошую эргономику. Старшая модель, помимо этого, может похвастаться активным «шумодавом» и возможностью проводного подключения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC".

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