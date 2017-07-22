Компания Xiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi MIX 4. Главная отличительная особенность новой модели - подэкранная камера. Несмотря на то, что она изготавливается путем перфорирования дисплейного слоя поверх объектива, технология обеспечивает плавный просмотр в зоне расположения камеры, обеспечивая высокую плотность 400 PPI. Эффект достигается за счет программного согласования плотности пикселей, яркости и детализации цветовых переходов в зоне расположения датчика.
Как и полагается флагманскому смартфону, для него выбран лучший на сегодняшний день чипсет Snapdragon 888+. Платформа объединяет восемь процессорных ядер с тактовой частотой до 3 ГГц и графический процессор Adreno 660. Компания впервые использует этот 5-нм чипсет в своих смартфонах.
В компании с ним задействованы 8/12 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 и основная память UFS 3.1 емкостью 128/256 байт. Высокая вычислительная мощность требует также рационального отвода тепла. В этом смартфоне применяется уникальная теплоотводящая структура площадью 11 588 мм2.
Новый смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 480 Гц. Дисплей отвечает требованиям HDR10+ и поддерживает 10-битную глубину цвета, позволяя выводить картинку уровня TrueColor. Поверхность дисплея защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Здесь же работает датчик отпечатков пальцев.
Как уже упоминалось, под поверхностью дисплея размещена 20-мегапиксельная селфи-камера, использующая технологию «4-в-1» Super Pixel. По словам Xiaomi, фронтальная камера обеспечивает точную передачу цветов и высокую детализацию, даже несмотря на свое подэкранной расположение. Этого удалось добиться за счет применения технологии Xiaomi CUP, сводящей к минимуму дифракцию света, новых материалов на основе оксида индия и олова, а также специальных алгоритмов визуализации.
В телефоне установлена 108-мегапиксельная основная камера, выстроенная на базе сенсора Samsung HMX размером 1/1,33 дюйма с использованием технологии «4-в-1» Super Pixel. Помимо этого, в нем предусмотрена 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°. Ее объектив использует оптические линзы переменной формы, помогающие значительно снижать искажения при широкоугольной съемке. Третья камера получила перископический объектив. Она имеет разрешение 8 Мп и позволяет снимать с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. Предусмотрена возможность запись видео 8K со скоростью 24 кадр/сек и 4K при 60 кадр/сек.
Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.2, UWB, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C.
Задняя панель смартфона изготовлена из керамики. Повышенные характеристики антенного приема достигаются за счет использования уникального внутреннего металлического каркаса, работающего в качестве усилителя. Всего внутри смартфона установлено 19 встроенных антенн и поддерживается 42 полосы с оптимизацией качества сигнала для 8 сценариев. Эта система способна автоматически определять параметры среды, осуществлять оптимизацию конфигурации и обеспечивает возможность ручного ввода местоположения для оптимизации качества сигнала в зонах с высокой нагруженностью.
В Xiaomi Mi MIX 4 используется уникальная технология Xiaomi UWB, которая совместима с различными продуктами для умного дома. Достаточно направить смартфон на любое совместимое устройство Xiaomi AIoT, и Xiaomi MIX 4 обеспечит автоматическое подключение.
Внутри установлена батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Время полной зарядки составляет 15 и 28 минут, соответственно.
Для быстрой зарядки применяется интеллектуальный алгоритм модуляции, который помогает регулировать температуру и скорость зарядки при различных сценариях. Это увеличивает количество рабочих циклов зарядки аккумулятора до 25%.
Цены на смартфон Xiaomi Mi MIX 4:
8 + 128 Гбайт - 770 долларов (56 700 руб.)
8 + 256 Гбайт - 817 долларов (60 100 руб.)
12 + 256 Гбайт - 894 доллара (65 800 руб.)
12 ГБ + 512 Гбайт - 971 доллар (71 500 руб.)
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