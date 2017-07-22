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Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog

10 августа 2021, 23:13




Неожиданно для многих, Xiaomi представила робота-собаку, во многом напоминающего устройство Spot компании Boston Dynamic. Слухи о разработке такого изделия уже появлялись ранее, но в последнее время об этом не упоминалось. Появление четвероногого робота CyberDog стало для многих неожиданностью.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Новый робот-собака CyberDog напоминает биологического сородича. Поведение и все движения CyberDog формируются за счет работы суперкомпьютера Jetson Xavier NX AI Supercomputer for Embedded and Edge Systems компании NVIDIA. Известно, что также используется полупромышленная SSD-система хранения данных емкостью 128 Гбайт. Уровень производительности применяемой ИИ-системы оценивается в 21 TOPS.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Управляющий центр расположен в головной части робота. Он состоит из множества камер, микрофонов и датчиков. Они отвечают за восприятие пространственного положения и отчасти воспроизводят то, что делает человеческое зрение. Среди датчиков есть сенсоры системы ИИ, сверхширокоугольные бинокулярные камеры и датчик глубины Intel RealSense D450. Последний помогает роботу преодолевать препятствия и выстраивать маршрут передвижения с точностью до сантиметра. Имеются также системы SLAM-картографирования и автоматического отслеживания изменений.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Роботом CyberDog можно управлять через приложение на смартфоне, голосом и через пульт ДУ. На данный момент доступно управление только с нескольких моделей телефонов Xiaomi, включая Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40, Redmi K30 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10X и Mi MIX 2S. В будущем, как заявил производитель, этот список расширится.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


CyberDog может выполнять различные типовые движения: бег, прыжки, повороты влево/вправо. наклоны вперед. Он может переворачиваться, делая сальто, стоять на задних лапах. Движение робота формируется с помощью серводвигателей разработки Xiaomi. Максимальная скорость перемещения - 3,2 м/с, максимальная нагрузка, которую может переносить робот - 3 кг.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Где можно использовать робота-собаку Xiaomi CyberDog? Разработчик видит его назначение прежде всего в качестве помощника для выполнения работ, связанных с использованием интеллектуальной бытовой техники, совместимой с CyberDog. Это могут быть телевизор, пылесос, кондиционер или очиститель воздуха.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Робот-собака Spot компании Boston Dynamic, которая рассматривалась в качестве прототипа при создании робота-собаки Xiaomi, продается по цене 74 500 долларов (5 486 200 руб.). Объявленная цена CyberDog от Xiaomi существенно ниже - 1541 доллар (113 500 руб.).

Между двумя роботами есть существенные различия, но робот CyberDog компании Xiaomi значительно доступнее, чем Spot.

Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog


Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog




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