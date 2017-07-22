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Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

11 августа 2021, 10:03




Компания Xiaomi представила две новые модели 11-дюймовых планшетов - Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, оснащенных ЖК-дисплеем с разрешением 2.5K/WQXA (2560х1600 пикселей). Главное отличие между моделями - выбор чипсета и аккумулятора; в остальном они сильно похожи друг на друга.

Модель Mi Pad 5 выстроена на 7-нм мобильной платформе на базе чипсета Snapdragon 860. Он пришел на рынок на смену Snapdragon 732G и рассчитан для установки как на планшетах, так и на смартфонах. Все восемь процессорных ядер работают с тактовой частотой до 2,96 ГГц, поддержка графики осуществляется за счет графического процессора Adreno 640.

Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

Mi Pad 5


Старшая модель Mi Pad 5 Pro оснащена более мощным 7-нм чипсетом Snapdragon 870 (1х3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц Hexa) с графическим процессором Adreno 650.

Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

Mi Pad 5 Pro


Аппаратная платформа охватывает также установку 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X (LPDDR5 в Pro) и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Достаточно мощная аппаратная начинка требует использования системы охлаждения. Площадь охлаждения для младшей модели Mi Pad 5 составляет 27067 мм2, для старшей Pro - 22745 мм2. Разный чипсет потребовал диверсифицировать и выбор емкости аккумулятора: младшая модель имеет емкость 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, старшая - 8600 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Время полной зарядки модели Mi Pad 5 составляет 91 минуту, модели Mi Pad 5 Pro - 67 минут.

11-дюймовый дисплей имеет соотношение сторон 16:10, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц. Он отвечает требованиям HDR 10, Dolby Vision, позволяет выводить полную палитру красок в соответствии с требоваинями TrueTone True. Применение аппаратного снижения излучения в синем диапазоне позволило получить сертификат TUV Rheinland на безопасность работы.

Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870


На передней панели установлена фронтальная камера с разрешением 8 МП. На задней стороне размещены основная камера с разрешением 13 Мп (для младшей модели) или 50 Мп (для старшей). Последняя также оснащена 5-мегапиксельным датчиком глубины, а также поддержкой записи видео 4K.

Младшая модель имеет встроенную комбинацию из четырех динамиков. Старшая модель получила более мощную поддержку аудио - систему объемного звучания с восемью динамиками.

Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA/NSA (для старшей модели Xiaomi Mi Pad 5 Pro), 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac / ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 (5,2 для Pro), GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C.

Цены:

  • Xiaomi Mi Pad 5

    • 6 + 128 Гбайт - 308 долларов (22 700 руб.)
    • 6 + 256 Гбайт - 354 долларов (26 100 руб.)

  • Xiaomi Mi Pad 5 Pro

    • 6 + 128 Гбайт - 385 долларов (28 400 руб.)
    • 6 + 256 Гбайт - 431 доллар (31 700 руб.)
    • 8 + 256 Гбайт, 5G - 539 долларов (39 700 руб.)


Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

Опционально предлагаются также аксессуары для стилуса и клавиатуры. Клавиатура имеет 63 клавиши и клавиши задач с ходом 1,2 мм. Стилус имеет 4096 уровней чувствительности к давлению и частоту дискретизации касания 240 Гц. Чехол для клавиатуры и стилус стоят 61,5 доллара (4500 руб.) и 54 доллара (4000 руб.), соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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