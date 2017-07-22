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Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона

11 августа 2021, 11:13




Samsung предложила принципиально новый дизайн для складного смартфона. Он оказался настолько оригинальным, что компании удалось получить на него патент.

Узнать об этом удалось благодаря стараниям исследователей из компании LetsGoDigital - они обнаружили новый патент Samsung в архиве поступлений. По оценкам исследователей, новая концепция способна породить самостоятельное направление среди смартфонов, которое может заинтересовать не только Samsung, но и другие бренды.

Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона


Особенность дизайна состоит в том, что помимо основного дисплея появилась выдвигающаяся часть, что позволяет нарастить суммарную площадь экрана. Сообщается, что общая площадь дисплея может вырасти до 50%, фактически переведя смартфон в режим планшета. Похожая концепция появлялась ранее также в концептуальной модели OPPO X 2021.

В то же время, выдвинутая часть дисплея, отмечают исследователи, оказывается без опоры, поскольку шасси больше не поддерживает ее. Эту проблему, к счастью, удается решить за счет использования массивной общей рамки, поддерживающей все части конструкции.

Новый формат позволяет говорить о возможности использования стилуса S Pen. В то же время возникает риск поломки или опрокидывания/раскачивания смартфона, если положить его на ровный стол в развернутом состоянии.

Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона


Samsung планирует использовать многорычажные шарнирные конструкции и пленки из эластичных материалов, чтобы добиться гладкого перехода между частями смартфона. В этом случае его стационарная и выдвигаемая части могут быть выровнены.

В патенте упоминается, что складной смартфон Samsung будет оснащен тремя камерами с задней стороны и подэкранной селфи-камерой с передней. Пользователи смогут выдвигать и убирать часть дисплея с помощью специального переключателя в интерфейсе.

Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона


Хотя на бумаге новая концепция смартфона выглядит неплохо, вряд ли она скоро будет реализована в рабочих образцах, считают исследователи.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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