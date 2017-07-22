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Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

11 августа 2021, 14:02




На этой неделе компания Apple начала продавать восстановленные модели планшетов iPad 8-го поколения с 15% скидкой. Продажи осуществляются через фирменный интернет-магазин в США и распространяются на планшеты, впервые появившиеся в продаже в сентябре 2020 года.

Речь идет о планшетах iPad, оснащенных 32 Гбайт памяти. Новые модели, которые продаются параллельно с этим предложением, стоят 329 долларов; восстановленные планшеты продаются с дисконтом 50 долларов.

Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой


По данным Apple, отремонтированные iPad практически ничем не отличаются от новых изделий, не имеют никаких внешних признаков их использования. Они заново прошли сертифицированную проверку, были протестированы, очищены и переупакованы в новую белую коробку с кабелем Lightning, адаптером питания и руководствами.

Восстановленные iPad поставляются также с новой батареей и в новом корпусе, что делает их практически неотличимыми от новых планшетов.

Речь идет о планшетах iPad 8-го поколения, которые оснащены 10,2-дюймовым дисплеем Retina и чипом A12 Bionic.

Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой


На восстановленные изделия распространяется также и стандартная годовая гарантия Apple.



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