На этой неделе компания Apple начала продавать восстановленные модели планшетов iPad 8-го поколения с 15% скидкой. Продажи осуществляются через фирменный интернет-магазин в США и распространяются на планшеты, впервые появившиеся в продаже в сентябре 2020 года.
Речь идет о планшетах iPad, оснащенных 32 Гбайт памяти. Новые модели, которые продаются параллельно с этим предложением, стоят 329 долларов; восстановленные планшеты продаются с дисконтом 50 долларов.
По данным Apple, отремонтированные iPad практически ничем не отличаются от новых изделий, не имеют никаких внешних признаков их использования. Они заново прошли сертифицированную проверку, были протестированы, очищены и переупакованы в новую белую коробку с кабелем Lightning, адаптером питания и руководствами.
Восстановленные iPad поставляются также с новой батареей и в новом корпусе, что делает их практически неотличимыми от новых планшетов.
Речь идет о планшетах iPad 8-го поколения, которые оснащены 10,2-дюймовым дисплеем Retina и чипом A12 Bionic.
На восстановленные изделия распространяется также и стандартная годовая гарантия Apple.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".