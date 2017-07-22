Компания Samsung объявила о выпуске TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2. Новая модель пришла на смену Galaxy Bud+, получив впридачу популярную функцию активного шумоподавления с поддержкой алгоритмов машинного обучения.
Переход на новую модель не изменил цен. Новые наушники Galaxy Buds2 продаются по прежней цене 10 990 рублей, как и Galaxy Buds+. Зато габаритные размеры и вес уменьшились на 14,6% по сравнению с Galaxy Buds+. Вес наушника новой модели составляет 5 гр, вес зарядного футляра - 41,2 гр. Подключение к источнику звука происходит по каналу Bluetooth 5.2. Пользователи наверняка оценят эти возможности и выберут Buds2 для прослушиваний.
Наушники Buds2 выполнены во внутриканальном форм-факторе с установкой 2-полосных излучателей. Выбранный дизайн обеспечивает практически незаметную для внешнего наблюдателя посадку в ушную раковину. Использование дополнительных датчиков и технологий обеспечивают удобство применения и высокое качество звучания.
В каждом излучателе размещено по три микрофона (2 внешних + 1 внутренний) и вибрационный датчик костной проводимости (VPU). Применение технологии DNN для снижения помех от фонового шума выстроено на базе алгоритмов машинного обучения. За высокое качество воспроизведения в низкочастотном диапазоне отвечает вуфер, за высокие частоты - твитер.
Значимой особенностью новой модели является поддержка технологии адаптивного шумоподавления (ANC). Она обеспечивает заметное улучшение качества прослушивания по сравнению с моделями, не оснащенные этими средствами. Благодаря ANC происходит активное подавление окружающего шума, причем преобразования вносятся в реальном времени, обеспечивая эффект полного погружения. Для трансляции применяются несколько кодеков: Scalable (фирменный кодек Samsung), AAC и SBC.
Корпус наушников обеспечивает удобную эксплуатацию и защиту от влаги и пыли (класс IPX2).
Наушники имеют встроенный аккумулятор емкостью 61 мАч. Этого достаточно для 5 ч автономной работы с активным шумоподавлением и до 7,5 ч при отключенном ANC.
В комплект входит также элегантный кейс для ношения и подзарядки наушников. На внешней боковине кейса находится светодиод, сообщающий об уровне заряда его аккумулятора. Емкость батареи кейса составляет 472 мАч. Ее достаточно для 20 ч автономной работы наушников с включенным активным шумоподавлением и до 29 ч при отключенном ANC. Поддерживается также беспроводная зарядка стандарта Qi.
Samsung Galaxy Buds2 появятся в России за 10 990 рублей.