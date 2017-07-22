Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3
11 августа 2021, 22:19
На состоявшемся сегодня мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила два новых складных флагманских смартфонов нового поколения - Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.
Samsung Galaxy Z Flip3
Складной смартфон Galaxy Z Flip3 относится к привычному типу «раскладушка» - удобному в применении благодаря компактным размерам в сложенном состоянии.
Телефон имеет основной (внутренний) 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением FULL HD+ (2640x1080 пикселей) и соотношением сторон 22:9. Компактность в сложенном состоянии обеспечена за счет применения фирменного гибкого ультратонкого стекла (UTG). Дисплей отличается высоким качеством за счет применения AMOLED-технологии, адаптивной частоте обновления 120 Гц и высокой плотности размещения пикселей на экране (425 ppi). Безопасность обеспечена за счет нанесения защитного покрытия Corning Gorilla Glass Victus.
С внешней стороны размещен 1,9 дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 260х512 пикселей и плотностью пикселей 302 ppi. Он позволяет выводить больше контента, уведомления и сообщения, освобождая от необходимости открывать Z Flip3 - это удобно. Новый внешний дисплей стал заметно больше на фоне предшественника, где тот имел диагональ 1,1 дюйма.
Аппаратная начинка Galaxy Z Flip3 выстроена на 5-нм платформе Qualcomm Snapdragon 888, дополненной 8 Гбайтами ОЗУ LPDDR5 и основной памятью UFS 3.1 размером 128/256 Гбайт.
Что касается оптики, то Z Flip оснащен двойной задней камерой, состоящей из основного 12-мегапиксельного широкоугольного объектива с диафрагмой f/1.8 и технологией удвоения пикселей, и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с диафрагмой f/2.2, как у предшественника. Объектив имеет защитное покрытие Corning Gorilla Glass DX. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и диафрагму f/2.4.
Как заявляет Samsung, модель Galaxy Z Flip3 имеет самую прочную на сегодняшний день алюминиевую раму Armor Aluminium. Телефон отвечает требованиям влаго- и пылезащищенности по высокому классу IPX8, что делает его первым складным водонепроницаемым смартфоном.
Galaxy Z Flip3 оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, беспроводной зарядка Qi мощностью 10 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт.
Коммуникационная часть имеет конфигурацию: 5G SA / NSA sub6 / mmWave, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, ANT +, USB Type-C, NFC, GPS.
Samsung Galaxy Z Flip3 5G продается по цене 999,99 долларов (73 600 руб.) за конфигурацию 8+128 Гбайт и 1099,99 долларов (81 000 руб.) за конфигурацию 8+256 Гбайт.
Samsung Galaxy Z Fold3
Вторым смартфоном сегодняшнего анонса стал Samsung Galaxy Z Fold3 5G, пришедший на смену прошлогоднему флагману Galaxy Z Fold2.
Этот складной смартфон оснащен сдвоенным 7,3-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением QXGA+ (2208x1768 пикселей). Новое решение позволяет получить необычную пропорцию сторон - 22,5:18. Плотность размещения пикселей составляет 374ppi, используется адаптивная частота обновления 120 Гц. Новый дисплей отличается высокой яркостью, которая в рабочих условиях доходит до 900 нит (HBM), а при пиковых нагрузках может подниматься до 1200 нит.
Дисплей изготовлен из ультратонкого фирменного стекла производства Samsung, которое на 80% прочнее и на 29% ярче, чем дисплей Z Fold 2. Его поверхность покрыта защитный слоем Corning Gorilla Glass Victus. На правой стороне располагается фронтальная камера с разрешением 10 МП и диафрагмой f/2.2.
На тыльной сторон левой складывающей половинки смартфона расположен второй 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением HD+ (2268x832 пикселя). Он имеет более привычную пропорцию сторон 24,5:9. Дисплей использует адаптивную частоту обновления 120 Гц, имеет высокую плотность размещения пикселей (387ppi) и обладает яркостью еще более высокой, чем у дисплея внутри: при рабочих условиях она может доходить до 1000 нит (HBM), а при пиковых нагрузках - до 1500 нит.
Этот дисплей выделяется своими уникальными возможностями. Он оснащен 4-мегапиксельной подэкранной селфи-камерой с диафрагмой f/1.8 и поддерживает работу со стилусом S Pen. Стилус для Z Fold3 поставляется в двух вариантах: S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Оба варианта были разработаны специально для этой модели и имеют выдвижные наконечники Pro с технологией ограничения усилия. Это позволяет защитить главный экран Z Fold3.
Аппаратная начинка Z Fold3 выстроена на 5-нм мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 и дополнена 12 Гбайтами оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гбайтами основной памяти UFS 3.1.
Тыльная сторона смартфона оснащена основной камерой с разрешением 12 Мп, светодиодной вспышкой, диафрагмой f/1.8, PDAF и оптической стабилизацией. Здесь же находятся 12-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2,4 (PDAF, OIS, 2- и 10-кратный оптический/цифровой зум) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2. Камеры защищены прозрачным стеклом с покрытием Corning Gorilla Glass DX.
Коммуникационная часть имеет конфигурацию: 5G SA / NSA, Sub6 / mmWave, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4 / 5 ГГц), HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.2 LE, сверхширокополосный, GPS с ГЛОНАСС, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, MST.
Аккумулятор флагманской модели имеет емкость 4400 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку (WPC и PMA) мощностью10 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.
Корпус смартфона имеет в основе сверхпрочную алюминиевую раму Armor Aluminium, как и Z Flip3. Пыле- и влаго-защищенность также отвечает требованиям класса защиты IPX8.
Samsung Galaxy Z Fold3 5G продается по цене 1799,99 долларов (132 600 руб.) за базовую конфигурацию 12+256 Гбайт и 1899,99 долларов (139 900 руб.) за конфигурацию 12+512 Гбайт. S Pen Z Fold стоит 49,99 долларов (3700 руб.), а S Pen Pro - 99,99 долларов (7400 руб.).
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