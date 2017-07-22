Компания Samsung представила серию умных часов Galaxy Watch 4 на базе 5-нм чипсета Exynos W920. В новую линейку вошли две модели: Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic. Каждая из них представлена в версиях с 1,2- и 1,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Все модели работают под управлением новой WearOS, созданной совместно Samsung и Google, поверх которой установлен интерфейс One UI Watch 3.
Смартчасы Watch 4 выделяются своим алюминиевым корпусом и сенсорной панелью; модель Galaxy Watch 4 Classic изготовлена в корпусе из нержавеющей стали с вращающимся безелем. Обе модели имеют защищенный корпус, способный выдержать давление до 5 атм. Уровень пыле- и влагозащищенности соответствует классу IP68, а также требованиям армейского стандарта защищенности MIL-STD-810G. Для ношения часов используются стандартные 20-мм ремешки.
1,4-дюймовая (34,6 мм) модель Watch 4 имеет Super AMOLED-дисплей с разрешением 450х450 пикселей. 1,2-дюймовая (30,4 мм) модель Watch 4 имеет Super AMOLED-дисплей с разрешением 396х396 пикселей. Обе модели поддерживают полноцветный вывод в режиме Always On Display и имеют защитное покрытие Corning Gorilla Glass DX+. Умные часы Watch4 Classic используют аналогичное деление по размеру дисплея с небольшим изменением в габаритных размерах.
Аппаратной начинкой часов Watch 4 и Watch4 Classic служит 5-нм чипсет Exynos W920, имеющий два процессорных ядра с тактовой частотой 1,18 ГГц. Объем ОЗУ составляет 1,5 Гбайт, объем основной памяти - 16 Гбайт.
Для питания часов Watch 4 и Watch4 Classic используется батарея емкостью 361 мАч и 247 мАч, соответственно, для 1,4- и 1,2-дюймовых моделей. Поддерживается беспроводная зарядка стандарта WPC.
Часы Galaxy Watch4 оснащены сенсорной системой Samsung BioActive. Она использует доступные ресурсы процессора для работы трех датчиков контроля состояния здоровья - оптического датчика измерения пульса, электрического датчика для контроля сердечного ритма и датчика анализа биоэлектрического импеданса.
Такая система сенсоров позволяет контролировать кровяное давление, обнаруживать нерегулярность при сердцебиениях AFib, измерять кровяное давление, уровень кислорода в крови. Впервые появилась возможность пересчитывать полученные данные с учетом комплекции тела, повышая точность анализа. Имеются также датчики ускорения, контроля атмосферного давления, гироскопического эффекта, геомагнитных характеристик и уровня освещенности.
Новый набор сенсоров позволяет получать более глубокое представление об общем состоянии здоровья и физической форме, учитывать такие важные корректирующие особенности, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма, содержание воды в организме, процентное содержание жира.
Опираясь на собранные данные, можно управлять тренировками, планировать групповые задания и режим сна. Часы могут работать совместно со смартфоном Samsung, повышая степень детализации рекомендаций. Например, смартфон способен выявлять звуки храпа, а умные часы, измеряя уровень кислорода в крови во время сна, могут получить более точные оценки качества сна.
Умные часы предоставляют следующие коммуникационные возможности подключения: LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n 2,4 + 5 ГГц, NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo.
Цена:
Galaxy Watch4 (1,2 дюйм)
Bluetooth-модель - 249,99 долларов (18 400 руб.)
LTE-модель - 299,99 долларов (22 100 руб.)
Galaxy Watch4 (1,4 дюйм)
Bluetooth-модель - 279,99 долларов (20 600 руб.)
LTE-модель - 329,99 долларов (24 300 руб.)
Galaxy Watch4 Classic (1,2 дюйм)
Bluetooth-модель - 349,99 долларов (25 800 руб.)
LTE-модель - 399,99 долларов (29 500 руб.)
Galaxy Watch4 Classic (1,4 дюйм)
Bluetooth-модель - 379,99 долларов (28 000 руб.)
LTE-модель - 429,99 долларов (31 700 руб.)
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