Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898. Об этом стало известно из поста, опубликованного в Twitter известным исследователем слухов Digital Chat Station.
Digital Chat Station сообщил в своем твите, что эта модель уже находится на стадии тестирования и проходит под внутренним номером SM8450. Ожидается, что ее внедрение позволит поднять производительность на 20%.
Сам чипсет построен на базе 4-нм техпроцесса Samsung. Он будет работать в большинстве флагманских смартфонов, которые выпущенных в следующем году. Следует дождаться прихода зимы, когда должны состояться первые анонсы.
Недавно Qualcomm уже представил новый чипсет серии Snapdragon 888, который получил название Snapdragon 888+ 5G. Он отличается от предшественника улучшенным набором возможностей, связанных с обработкой методами искусственного интеллекта.
Однако уже при запуске экспертам было понятно, что новый чипсет следующего поколения от Qualcomm будет не единственным. Следует ожидать появления других моделей, о которых станет известно уже до конца этого года.
Ранее сообщалось, что Qualcomm Snapdragon 898 будет иметь трехкластерную архитектуру. Она будет охватывать сверхбольшое ядро на основе Cortex-X2, большое ядро на основе Cortex-A710 и малое ядро на основе Cortex-A510. Все новые модели будут работать на 64-битной платформе ARM v9 Pure.
Известно также, что переход на Cortex-X2 обещает повысить проектные характеристики примерно на 16% по сравнению с X1.
Ожидается, что в дальнейшем будет выпущен чипсет Snapdragon 898+, ориентировочно во второй половине 2022 года. По имеющимся слухам, Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться компанией Samsung, тогда выпуском Snapdragon 898 Plus займется TSMC.
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