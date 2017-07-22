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Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

12 августа 2021, 10:47




Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898. Об этом стало известно из поста, опубликованного в Twitter известным исследователем слухов Digital Chat Station.

Digital Chat Station сообщил в своем твите, что эта модель уже находится на стадии тестирования и проходит под внутренним номером SM8450. Ожидается, что ее внедрение позволит поднять производительность на 20%.

Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898


Сам чипсет построен на базе 4-нм техпроцесса Samsung. Он будет работать в большинстве флагманских смартфонов, которые выпущенных в следующем году. Следует дождаться прихода зимы, когда должны состояться первые анонсы.

Недавно Qualcomm уже представил новый чипсет серии Snapdragon 888, который получил название Snapdragon 888+ 5G. Он отличается от предшественника улучшенным набором возможностей, связанных с обработкой методами искусственного интеллекта.

Однако уже при запуске экспертам было понятно, что новый чипсет следующего поколения от Qualcomm будет не единственным. Следует ожидать появления других моделей, о которых станет известно уже до конца этого года.

Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898


Ранее сообщалось, что Qualcomm Snapdragon 898 будет иметь трехкластерную архитектуру. Она будет охватывать сверхбольшое ядро на основе Cortex-X2, большое ядро на основе Cortex-A710 и малое ядро на основе Cortex-A510. Все новые модели будут работать на 64-битной платформе ARM v9 Pure.

Известно также, что переход на Cortex-X2 обещает повысить проектные характеристики примерно на 16% по сравнению с X1.

Ожидается, что в дальнейшем будет выпущен чипсет Snapdragon 898+, ориентировочно во второй половине 2022 года. По имеющимся слухам, Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться компанией Samsung, тогда выпуском Snapdragon 898 Plus займется TSMC.



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