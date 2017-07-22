РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

12 августа 2021, 11:54




Как стало известно, массовое внедрение нового технологического решения Xiaomi HyperCharge, связанного с быстрой зарядкой мобильных устройств, может начаться уже в июне 2022 года. Поддержка новой технологии появится в смартфоне Xiaomi, который будет выпущен к этому времени.

Впервые о новой технологии Xiaomi стало известно пару месяцев назад. Согласно объявленным данным, Xiaomi HyperCharge обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 200 Вт и быструю беспроводную зарядку на 120 Вт.

Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году


Первым смартфоном, который получит поддержку HyperCharge, станет, согласно предположениям, Xiaomi Mi MIX 5. Неявно это подтверждают планы по выпуску смартфона в следующем году. В то же время сообщается, что эта модель может поддерживать только проводную зарядку высокой мощности. О поддержке технологии быстрой беспроводной зарядки мощностью 120 Вт пока речь не идет. Взамен нее телефон будет оснащен поддержкой 50-Вт быстрой беспроводной зарядки.

Выбор Xiaomi Mi MIX 5 не выглядит неожиданным. У Xiaomi есть две флагманские линейки для реализации новаторских решений. Серия Mi MIX предназначена для внедрения экспериментальных технологий. Компания выбирает эту серию, когда необходимо вывести на массовый рынок новые решения, связанные с элементами смартфона - дисплеем, материалами и зарядкой.

Недавно выпущенный смартфон Mi MIX 4 оказался оснащен поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Впервые это решение появилось вместе со смартфоном Mi 10 Ultra в прошлом году и до сих пор остается одним из самых быстрых среди беспроводных способов зарядки. Однако флагман этого года Mi 11 Ultra был ограничен поддержкой быстрой беспроводной зарядкой мощностью 67 Вт. По этой причине и появилось предположение, что будущее решение для быстрой зарядки с мощностью 200 Вт появится сначала в смартфоне Mi MIX 5.

Решение для проводной зарядки Xiaomi HyperCharge 200W способно зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до уровня 50% всего за три минуты. Для 100% зарядки потребуется восемь минут.

С другой стороны, беспроводная зарядка мощностью 120 Вт способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч на 10% всего за одну минуту, до 50% - за 7 минут и до 100% - за 15 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Анонс Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: умные часы на чипсете Exynos W920
  • Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog
  • Новое издание смарт-часов OnePlus Watch с символикой Гарри Поттера
  • Apple Watch спасли 25-летнего мужчину от смерти в ванной комнате
  • Realme анонсировала концептуальный телефон Flash и экосистему беспроводной зарядкой MagDart

    • следующая новость
    Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

    предыдущая новость
    Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2021

    Bixby работает на 35% быстрее на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

    Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

    Хакер украл у PolyNetwork $600 млн в криптовалюте и вернул половину на следующий день

    Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг

    Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung

    Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

    Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

    Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

    11 августа, 2021

    Анонс Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: умные часы на чипсете Exynos W920

    Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3

    Samsung выпустила TWS-наушники премиум-класса Samsung Galaxy Buds2

    OpenAI выпустила Codex AI - обученную модель GPT-3 на коде GitHub

    Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

    Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона

    Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

    10 августа, 2021

    Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog

    Анонс Xiaomi Mi MIX 4: Snapdragon 888+, быстрая зарядка на 120 Вт и подэкранная камера

    Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

    Новое издание смарт-часов OnePlus Watch с символикой Гарри Поттера

    ССЫЛКИ