Как стало известно, массовое внедрение нового технологического решения Xiaomi HyperCharge, связанного с быстрой зарядкой мобильных устройств, может начаться уже в июне 2022 года. Поддержка новой технологии появится в смартфоне Xiaomi, который будет выпущен к этому времени.
Впервые о новой технологии Xiaomi стало известно пару месяцев назад. Согласно объявленным данным, Xiaomi HyperCharge обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 200 Вт и быструю беспроводную зарядку на 120 Вт.
Первым смартфоном, который получит поддержку HyperCharge, станет, согласно предположениям, Xiaomi Mi MIX 5. Неявно это подтверждают планы по выпуску смартфона в следующем году. В то же время сообщается, что эта модель может поддерживать только проводную зарядку высокой мощности. О поддержке технологии быстрой беспроводной зарядки мощностью 120 Вт пока речь не идет. Взамен нее телефон будет оснащен поддержкой 50-Вт быстрой беспроводной зарядки.
Выбор Xiaomi Mi MIX 5 не выглядит неожиданным. У Xiaomi есть две флагманские линейки для реализации новаторских решений. Серия Mi MIX предназначена для внедрения экспериментальных технологий. Компания выбирает эту серию, когда необходимо вывести на массовый рынок новые решения, связанные с элементами смартфона - дисплеем, материалами и зарядкой.
Недавно выпущенный смартфон Mi MIX 4 оказался оснащен поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Впервые это решение появилось вместе со смартфоном Mi 10 Ultra в прошлом году и до сих пор остается одним из самых быстрых среди беспроводных способов зарядки. Однако флагман этого года Mi 11 Ultra был ограничен поддержкой быстрой беспроводной зарядкой мощностью 67 Вт. По этой причине и появилось предположение, что будущее решение для быстрой зарядки с мощностью 200 Вт появится сначала в смартфоне Mi MIX 5.
Решение для проводной зарядки Xiaomi HyperCharge 200W способно зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до уровня 50% всего за три минуты. Для 100% зарядки потребуется восемь минут.
С другой стороны, беспроводная зарядка мощностью 120 Вт способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч на 10% всего за одну минуту, до 50% - за 7 минут и до 100% - за 15 минут.
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