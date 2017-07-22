РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

12 августа 2021, 13:49




Компания Xiaomi объявила о выпуске уникального телевизора Mi TV Master 77 с огромным, даже по современным меркам, OLED-экраном с диагональю 77 дюймов, поддержкой разрешения 4K и сертификатом IMAX Enhanced на качество аудиовизуального воспроизведения.

Экран отличается высокой яркостью, доходящей до 1000 нит при пиковых нагрузках, высоким соотношением площади экрана к корпусу, соответствием требованиям HDR10+ на расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен, поддержкой систем Dolby Vision и Dolby Vision IQ, рядом других впечатляющих характеристик.

Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм


Внешний вид OLED-телевизора рассматривается как его важное преимущество. В компании это устройство называют телевизором с наиболее развитой детализацией изображения. Несмотря на огромную диагональ, толщина экрана Xiaomi Mi TV Master 77 составляет всего 8,2 мм. Это меньше толщины некоторых смартфонов. Особую эстетику создает закрытая ниша, которая скрывает подводящую проводку.

Xiaomi Mi Master TV 77 поддерживает мощную четырехканальную систему передачи цветовой гаммы, 10-битную систему кодирования цвета и точность цветопередачи Delta E 1.5.

Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм


Телевизор аппаратно совместим с технологией Ultra Wide Band (UWB), что позволяет одним касанием бесшовно подсоединять любые устройства, поддерживающие стандарт UWB. Акустическая система состоит из 9 динамиков общей мощностью 70 Вт. Благодаря NFC-пульту дистанционного управления, можно транслировать видео с телефона после сопряжения.

Аппаратная начинка Xiaomi Mi Master TV выстроена на базе чипсета MediaTek с четырьмя ядрами Cortex A73 и графическим процессором Mali-G52 MC2. Их дополняет 8,5 Гбайт оперативной и 64 Гбайт основной памяти. Телевизор поддерживает коммуникации по каналам Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, имеет три порта HDMI 2.1, два порта USB и несколько других источников получения входного сигнала.

Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм


Цена нового телевизора Xiaomi Mi TV Master (77 дюймов) составляет 3083 долларов (227 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

Читайте также:

  • Xiaomi готова к выпуску игрового OLED-телевизора серии Mi TV Masters второго поколения
  • Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров
  • Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор линейки AGON by AOC
  • Анонс мониторов HUAWEI MateView в России: флагманская профессиональная и геймерская модели
  • Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    • следующая новость
    Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung

    предыдущая новость
    Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2021

    Bixby работает на 35% быстрее на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

    Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

    Хакер украл у PolyNetwork $600 млн в криптовалюте и вернул половину на следующий день

    Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг

    Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung

    Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

    Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

    Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

    11 августа, 2021

    Анонс Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: умные часы на чипсете Exynos W920

    Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3

    Samsung выпустила TWS-наушники премиум-класса Samsung Galaxy Buds2

    OpenAI выпустила Codex AI - обученную модель GPT-3 на коде GitHub

    Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

    Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона

    Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

    10 августа, 2021

    Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog

    Анонс Xiaomi Mi MIX 4: Snapdragon 888+, быстрая зарядка на 120 Вт и подэкранная камера

    Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

    Новое издание смарт-часов OnePlus Watch с символикой Гарри Поттера

    ССЫЛКИ