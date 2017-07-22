Компания Xiaomi объявила о выпуске уникального телевизора Mi TV Master 77 с огромным, даже по современным меркам, OLED-экраном с диагональю 77 дюймов, поддержкой разрешения 4K и сертификатом IMAX Enhanced на качество аудиовизуального воспроизведения.
Экран отличается высокой яркостью, доходящей до 1000 нит при пиковых нагрузках, высоким соотношением площади экрана к корпусу, соответствием требованиям HDR10+ на расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен, поддержкой систем Dolby Vision и Dolby Vision IQ, рядом других впечатляющих характеристик.
Внешний вид OLED-телевизора рассматривается как его важное преимущество. В компании это устройство называют телевизором с наиболее развитой детализацией изображения. Несмотря на огромную диагональ, толщина экрана Xiaomi Mi TV Master 77 составляет всего 8,2 мм. Это меньше толщины некоторых смартфонов. Особую эстетику создает закрытая ниша, которая скрывает подводящую проводку.
Xiaomi Mi Master TV 77 поддерживает мощную четырехканальную систему передачи цветовой гаммы, 10-битную систему кодирования цвета и точность цветопередачи Delta E 1.5.
Телевизор аппаратно совместим с технологией Ultra Wide Band (UWB), что позволяет одним касанием бесшовно подсоединять любые устройства, поддерживающие стандарт UWB. Акустическая система состоит из 9 динамиков общей мощностью 70 Вт. Благодаря NFC-пульту дистанционного управления, можно транслировать видео с телефона после сопряжения.
Аппаратная начинка Xiaomi Mi Master TV выстроена на базе чипсета MediaTek с четырьмя ядрами Cortex A73 и графическим процессором Mali-G52 MC2. Их дополняет 8,5 Гбайт оперативной и 64 Гбайт основной памяти. Телевизор поддерживает коммуникации по каналам Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, имеет три порта HDMI 2.1, два порта USB и несколько других источников получения входного сигнала.
Цена нового телевизора Xiaomi Mi TV Master (77 дюймов) составляет 3083 долларов (227 000 руб.).
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