Samsung и Microsoft объявили о расширении партнерства на уровне продуктов. Оно отражено в появлении новых возможностей при работе с тремя популярными программными продуктами Microsoft - Office, Teams и Outlook - на складных устройствах Samsung, включая Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.
Используя функцию многозадачности, на мобильных устройствах Samsung теперь можно запустить сразу два экземпляра приложения Microsoft Office.
Как сообщил Патрик Чомет, исполнительный вице-президент и глава подразделения мобильных продуктов в Samsung, для запуска одновременно несколько приложений используется функция Multi-Active. Она позволяет одновременно открыть в смартфоне, например, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint для переноса данные. Так, например, теперь можно перенести таблицу Excel прямо в презентацию PowerPoint. Эта операция стала интуитивной взамен прежних попыток обхода имевшихся ограничений.
Новый форм-фактор складных смартфонов Samsung Galaxy позволяет запускать приложение Microsoft Outlook в двухпанельном режиме. Это дает возможность читать электронную почту целиком, одновременно просматривая другие сообщения.
При раскрытии складного смартфона Galaxy, теперь можно запускать приложение Microsoft Teams в полноэкранном формате. Это позволяет, например, видеть лица коллег при звонке в Teams. Если же открыть Whiteboard во время звонка в Teams, то можно делать рукописные наброски с помощью пера S Pen.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".