Компания Acer представила новые ультратонкие ноутбуки Swift 3 SF314-43 и Swift 3 SF314-511, которые пополнили популярную линейку Swift. Эти модели отличают минимальной толщиной и весом: 16 мм и 1,2 кг соответственно. Устройства собраны в прочном металлическом корпусе, что не ограничивает их применение и позволяет носить их с собой куда угодно.
Ноутбуки оснащены современными процессорами AMD Ryzen 7 5700U (модель SF314-43) и Intel Core i7-1165G7 (модель SF314-511). Это позволяет справляться даже с ресурсоемкими задачами. Доступный объем оперативной памяти, равный 16 Гбайт, делает их пригодными для выполнения задач мультимедиа и поддержки офисных приложений. Твердотельный накопитель объемом до 1 Тбайт достаточен для установки необходимых программ и хранения файлов.
Новинки оборудованы 14-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Соотношение площади экрана к корпусу составляет более 85%. Максимальная яркость - 300 нит. Экран имеет широкие углы обзора и хорошие антибликовые свойства.
Несмотря на свою компактность, аккумулятор ноутбуков обеспечивает высокую автономность. При невысокой нагрузке гаджеты способны проработать более 12 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет не тратить на подзарядку много времени.
Для подключения периферии и дополнительного монитора предусмотрены два порта USB 3.2, USB-C, HDMI. Имеется поддержка Bluetooth 5.2.
Ноутбуки Swift 3 SF314-43 и Swift 3 SF314-511 доступны на российском рынке по рекомендованной цене от 48 990 руб.
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