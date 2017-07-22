События вокруг блокчейн-платформы PolyNetwork продолжают развиваться. Первые новости пришли 10 августа, когда неизвестный хакер вывел с криптоплатформы крупные активы в различных криптовалютах. Согласно ревизии, сразу выяснилось, что было украдено около 600 млн долларов. Было сделано предположение, что кражу удалось реализовать, используя уязвимость в контракте EthCrossChainManager.
По мнению экспертов, кража средств была хорошо спланирована и стала крупнейшей в истории децентрализированных финансов.
Обнаружив потерю средств, руководители платформы PolyNetwork обратились с официальным заявлением и призвали хакера вернуть активы и выйти на контакт с представителями платформы. Параллельно были выявлены адреса криптокошельков, на которых оказались украденные средства, и заявлено, что они могут быть внесены в черный список, что приведет к потери всех средств, которые там находятся.
После некоторого молчания, хакер вышел на связь с PolyNetwork. Общение происходило через блокчейн-сеть. Завязался диалог:
Q&A: Зачем нас взломали? A: Ради прикола :)
Q&A: Почему именно PolyNetwork? A: Взломать криптоагрегатора прикольно!
Q&A: Зачем вывели активы? A: Чтобы они были в безопасности.
Далее хакер объяснил причины совершенного преступления, указав, что хотел привлечь внимание к существующей уязвимости, которая позволяла злоумышленникам вывести, если они захотят, и миллиард долларов.
В ответ хакера спросили, зачем он пошел таким сложным путем? Хакер ответил, что взломать известного агрегатора криптовалют - это большой вызов, он соперничал не только со службой безопасности криптоплатформы, но и с хакерами и злоумышленниками, которые могли начать «бомбить» платформу в любой момент.
После этого представители PolyNetwork предупредили хакера, что в результате совершенной кражи он сам попал под угрозу. На это хакер ответил, что заранее побеспокоился, чтобы было невозможно отследить его контакты.
Сегодня произошел интересный поворот. Хакер вернулся на взломанную платформу и стал постепенно возвращать похищенные активы. Сообщается, что уже вернулась практически половина украденных средств.
Известно, что в настоящее время вокруг каждой криптовалюты выстроена своя автономная сеть поддержки. Фактически это означает, что перевод средств из одной валюты в другую в лучшем случае затруднен, а в худшем - невозможен. Собственно эту задачу и решала платформа PolyNetwork, которая позволяет связать между собой биткоин, Etherium и другие криптоалюты через смарт-контракты и взаимные обмены между блокчейн-цепочками.
Инцидент вокруг блокчейн-платформы PolyNetwork пока не исчерпан.
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