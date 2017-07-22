В сети Reddit появилась таблица с результатами сравнительной оценки существующих на рынке видеокарт с точки зрения эффективности их применения для майнинга. Первое место заняла видеокарте среднего класса AMD Radeon RX 6600 XT, выпущенная совсем недавно и только-только попавшая сейчас в розничную продажу.
Согласно опубликованному отчету, видеокарта AMD RX 6600 XT показала впечатляющую эффективность майнинга по сравнению с другими продуктами. Оценки проводились на базе реальных тестов майнинга с замером производительности (MH/S) и приведения результатов к потребляемой мощности.
Производительность майнинга разных видеокарт. Источник: Reddit
По мнению эксперта, графические процессоры AMD RDNA2 до сих пор обычно не применялись для майнинга из-за их относительно высокой цены и более низкой производительности по сравнению с графическими процессорами NVIDIA Ampere. Важное значение также играло то, что графические процессоры RDNA2 используют более короткую шину для доступа к памяти, чем NVIDIA, а этот параметр играет серьезное значение для производительности майнинга.
В то же время в связи с ростом курса Ethereum в последнее время, многие пользователи стали чаще задаваться вопросом, есть ли на рынке новые решения, которые могли обеспечить более высокую производительность для майнинга, чем уже существующие. Недавний выпуск AMD Radeon RX 6600 XT можно назвать своевременным ответом отрасли на этот запрос.
Производительность майнинга с помощью AMD RX 6600 XT ETH. Источник: Dizzy Mining
Благодаря оснащению графическим процессором Navi 23, видеокарта Radeon RX 6600 XT может выделить под майнинг 2048 потоковых процессоров и 8 Гбайт памяти GDDR6, доступной через 128-битный интерфейс.
В сети уже появился видеоролик (автор Dizzy Mining) с видеокартой MSI RX 6600 XT Gaming X. Она показала на операциях майнинга производительность 28 MH/s при потреблении энергии в размере 93 Вт (ASIC). После того, как была понижена максимальная частота графического процессора до 1,2 ГГц и увеличена тактовая частота памяти до 2,2 ГГц, производительность возросла до 32 MH/s, а TDP упал до 55 Вт.
Издание Tom's Hardware также провела собственный тест. По его результатам было подтверждено, что видеокарта RX 6600 XT действительно хорошо ведет себя на операциях майнинга. Согласно полученным данным, фактическое энергопотребление этой видеокарты составляет в среднем 75 Вт.
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