РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

12 августа 2021, 20:27




Intel рассказала детали об использовании оборудовании и технологиях, которые применялись для видеотрансляции соревнований с Олимпийских игр в Токио. По данным компании, Intel обеспечила видеотрансляции в формате 8K и частотой кадров 60 кадр/с для избранных клиентов в Японии.

Вся видеозапись велась в формате 8K при частоте 60 кадр/с. Предварительная подготовка предусматривала применение цветовой субдискретизации в формате 4:2:2 Chroma и 10-битного HDR. Итоговый битрейт отправляемого видеопотока составлял 48 Гбит/с.

Intel вела видеотрансляции в формате 8K с Олимпийских игр в Токио


Цветовая субдискретизация применялась для эффективного снижения размера цифрового потока видеоданных. Выбор формата 4:2:2 диктовался тем, что основан на особенностях человеческого зрения, отличающегося бо́льшей чувствительностью к перепадам яркости, чем цвета. Такой формат кодирования обычно применяется в профессиональных системах и для MPEG-2.

Полученный несжатый цифровой поток подвергался кодированию на серверах, работавших под управлением 4-сокетных систем на базе 28-ядерных процессоров Xeon 8380H линейки Cooper Lake. На каждый сервер в итоге приходилось по 112 процессорных ядер и 224 потоков обработки. Системы были оснащены 384 Гбайтами двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем Intel Optane 900P SSD емкостью 480 Гбайт.

Отправляемый поток 8K поступал к избранным пользователям, которые могли декодировать его на специальных системах и смотреть на телевизоре 8K, используя интерфейс HDMI 2.1. Для декодирования использовалась рабочая станция с 18-ядерным процессором Xeon W-2295 и 64 Гбайтами оперативной памяти. Услуга и оборудование были предоставлены компанией Intel и были доступны только для избранных подписчиков NHK в Японии.

Intel вела видеотрансляции в формате 8K с Олимпийских игр в Токио


Большинство международных трансляций велись с максимальным разрешением 4K.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

Читайте также:

  • Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм
  • Xiaomi готова к выпуску игрового OLED-телевизора серии Mi TV Masters второго поколения
  • Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров
  • Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор линейки AGON by AOC
  • Анонс мониторов HUAWEI MateView в России: флагманская профессиональная и геймерская модели

    • следующая новость
    Bixby работает на 35% быстрее на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

    предыдущая новость
    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2021

    Bixby работает на 35% быстрее на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

    Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

    Хакер украл у PolyNetwork $600 млн в криптовалюте и вернул половину на следующий день

    Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг

    Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung

    Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

    Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

    Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

    11 августа, 2021

    Анонс Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: умные часы на чипсете Exynos W920

    Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3

    Samsung выпустила TWS-наушники премиум-класса Samsung Galaxy Buds2

    OpenAI выпустила Codex AI - обученную модель GPT-3 на коде GitHub

    Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

    Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона

    Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

    10 августа, 2021

    Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog

    Анонс Xiaomi Mi MIX 4: Snapdragon 888+, быстрая зарядка на 120 Вт и подэкранная камера

    Анонс JBL TUNE 710BT и 760NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

    Новое издание смарт-часов OnePlus Watch с символикой Гарри Поттера

    ССЫЛКИ