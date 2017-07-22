Intel рассказала детали об использовании оборудовании и технологиях, которые применялись для видеотрансляции соревнований с Олимпийских игр в Токио. По данным компании, Intel обеспечила видеотрансляции в формате 8K и частотой кадров 60 кадр/с для избранных клиентов в Японии.
Вся видеозапись велась в формате 8K при частоте 60 кадр/с. Предварительная подготовка предусматривала применение цветовой субдискретизации в формате 4:2:2 Chroma и 10-битного HDR. Итоговый битрейт отправляемого видеопотока составлял 48 Гбит/с.
Цветовая субдискретизация применялась для эффективного снижения размера цифрового потока видеоданных. Выбор формата 4:2:2 диктовался тем, что основан на особенностях человеческого зрения, отличающегося бо́льшей чувствительностью к перепадам яркости, чем цвета. Такой формат кодирования обычно применяется в профессиональных системах и для MPEG-2.
Полученный несжатый цифровой поток подвергался кодированию на серверах, работавших под управлением 4-сокетных систем на базе 28-ядерных процессоров Xeon 8380H линейки Cooper Lake. На каждый сервер в итоге приходилось по 112 процессорных ядер и 224 потоков обработки. Системы были оснащены 384 Гбайтами двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем Intel Optane 900P SSD емкостью 480 Гбайт.
Отправляемый поток 8K поступал к избранным пользователям, которые могли декодировать его на специальных системах и смотреть на телевизоре 8K, используя интерфейс HDMI 2.1. Для декодирования использовалась рабочая станция с 18-ядерным процессором Xeon W-2295 и 64 Гбайтами оперативной памяти. Услуга и оборудование были предоставлены компанией Intel и были доступны только для избранных подписчиков NHK в Японии.
Большинство международных трансляций велись с максимальным разрешением 4K.
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