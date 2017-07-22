В ходе мероприятия Galaxy Unpacked 2021 была обнародована новая информация о голосовом помощнике Bixby, разработку которого продолжает Samsung Electronics.
Впервые виртуальный ассистент Samsung был анонсирован в марте 2017 года вместе с Samsung Galaxy S8 и S8+. В мае 2017 года Samsung объявила, что Bixby поступит в линейку холодильников Family Hub 2.0, сделав его первым немобильным продуктом с виртуальным помощником. В октябре того же года Samsung объявила о выпуске Bixby 2.0, развернув его по всей линейке подключенных продуктов компании, включая смартфоны, телевизоры и холодильники. На апрель 2018 года Bixby был доступен более чем в 195 странах.
Несмотря на то, что впоследствии компания резко снизила уровень маркетинга своего цифрового помощника, Samsung продолжает совершенствовать функции Bixby.
В ходе Galaxy Unpacked 2021 было объявлено, что Bixby способен работать быстрей на новых устройствах Samsung. Упоминались модели Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Samsung заявила, что Bixby будет работать на них на 35% быстрее, чем раньше.
Достигнутые улучшение является результатом обработки голоса, которая теперь осуществляется локально на устройстве, а не через серверы Samsung. Локальная обработка голоса на новых устройствах Samsung выполняется с помощью встроенного механизма NPU (Neural Processing Unit), являющегося частью процессора, устанавливаемого в новых смартфонах.
Вводимые улучшения Bixby повторяют подход, который Apple применила к Siri, начиная с iOS 15. Google также обрабатывает некоторые запросы к Google Assistant на самих устройствах, начиная уже с 2019 года. Некоторые умные колонки Alexa также способны на локальную обработку.
Bixby также улучшил свой интерфейс. Теперь цифровой голосовой помощник занимает меньше места на экране, повторяя подход новых версий Google Assistant и Siri.
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