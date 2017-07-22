РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой

13 августа 2021, 10:24




Компания HONOR объявила о выпуске новых флагманских смартфонов серии HONOR Magic3. В линейке появилось три новые модели - Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+.

Модель Magic3 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и снабжена 8 Гбайтами оперативной памяти. Модели Pro и Pro+ оснащены обновленным чипсетом SD 888+ и могут нести до 12 Гбайт оперативной памяти. Поддержка графики осуществляется за счет графического процессора Adreno 660.

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой


Смартфоны оснащены 6,76-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2772 x 1344 пикселей). Края экрана имеют изгиб 89°. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, цветовую гамму DCI-P3, отвечает требованиям HDR10+ и способен показывать до 1,07 млрд цветов и воспроизводить до 4096 уровней яркости. На всех дисплеях работает встроенный датчик отпечатков пальцев.

Отличительной особенностью дисплея модели Pro+ является его покрытие защитным слоем Nano Crystal Shield, который обеспечивает повышенную устойчивость к внешнему разрушающему воздействию.

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой


Главные отличия между моделями заключаются в выборе камер. Модели Magic 3 и Magic 3 Pro оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком IMX766 и диафрагмой f/1.9. На пару с ней работают сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и монохромная камера с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/2.2. Есть также сенсор лазерной автофокусировки.

Отличие модели Pro состоит в появлении дополнительного 64-мегапиксельного телеобъектива перископической конструкции с диафрагмой f/3,5. Он обеспечивает 3,5-кратное оптическое увеличение, 10x гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также оптическую стабилизацию изображения.

Еще одно дополнение модели Pro - это многоспектральный датчик цветовой температуры и модуль 8х8 dToF.

Модель Pro+ выделяется установкой 50-мегапиксельного датчика IMX700 с оптической стабилизацией изображения и 64-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, которые заменяют аналогичные основные элементы камерного модуля, принятого для других новых моделей в линейке. Для создания унифицированного стиля на всех платформах используется механизм HONOR Image Engine.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2,4. Ее дополняет (только в Pro) 3D-камера ToF с датчиком глубины.

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой


Такая мощная система поддержки фотофункций требует серьезной системы охлаждения. Она выстроена с использованием сверхпроводящего гексагонального графена, который дополнен применением ультратонкой системы жидкостного охлаждения VC с трехмерным рассеиванием тепла.

Для эффективного отвода тепла применяется также интеллектуальный механизм управления тепловыделением AI. Он позволяет добиваться эффективного сочетания аппаратного и программного обеспечения для обеспечения баланса энергопотребления, рассеивания тепла и производительности.

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой


Новые модели оснащены тремя микрофонами и поддерживают беспроводное подключение гарнитуры.

Корпус отвечает требованиям по водонепроницаемости: IP54 для Magic3 и IP68 для Magic3 Pro. Модели Magic3 и Magic3 Pro выпускаются со стеклянной и кожаной задней панелями, а Pro+ имеет керамическую заднюю панель.

Коммуникационная поддержка выглядит следующим образом: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS (двухдиапазонный L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1).

Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. Модель Pro оснащена также поддержкой беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge мощности 50 Вт и обратной зарядкой.

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой


Цены на новые модели выставлены следующие:

  • HONOR Magic3 - 899 евро ( руб.) за версию 8+128 Гбайт, 1054 евро ( руб.) за версию 8 + 256 Гбайт
  • HONOR Magic3 Pro - 1099 евро ( руб.) за версию 8+256 Гбайт
  • HONOR Magic3 Pro+ - 1499 евро ( руб.) за версию 12+512 Гбайт.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

Читайте также:

  • Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3
  • Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона
  • Анонс Xiaomi Mi MIX 4: Snapdragon 888+, быстрая зарядка 120 Вт, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем FHD+
  • Oneplus Nord 2 снова взорвался: у вендора проблемы или черный пиар?
  • Samsung Galaxy A12 Nacho на чипсете Exynos 850 появился в России

    • следующая новость
    Xiaomi выпустила официальный видеородик с роботом-собакой CyberDog

    предыдущая новость
    Bixby работает на 35% быстрее в Samsung Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 августа, 2021

    Xiaomi выпустила официальный видеородик с роботом-собакой CyberDog

    Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой

    12 августа, 2021

    Bixby работает на 35% быстрее в Samsung Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

    Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

    Хакер украл у PolyNetwork $600 млн в криптовалюте и вернул половину на следующий день

    Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг

    Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung

    Xiaomi выпустила 77-дюймовый OLED-телевизор Mi TV Master 77 толщиной 8,2 мм

    Быстрая проводная зарядка Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт появится у Mi MIX 5 в 2022 году

    Будущий флагманский чипсет Qualcomm получит наименование Snapdragon 895 или 898

    11 августа, 2021

    Анонс Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: умные часы на чипсете Exynos W920

    Samsung объявил о выпуске Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3

    Samsung выпустила TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2

    OpenAI выпустила Codex AI - обученную модель GPT-3 на коде GitHub

    Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

    Samsung предложила принципиально новую концепцию складного смартфона

    Анонс Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые планшеты на базе Snapdragon 860/870

    10 августа, 2021

    Xiaomi анонсировала выпуск робота-собаки CyberDog

    Анонс Xiaomi Mi MIX 4: Snapdragon 888+, быстрая зарядка на 120 Вт и подэкранная камера

    ССЫЛКИ