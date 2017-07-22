Компания HONOR объявила о выпуске новых флагманских смартфонов серии HONOR Magic3. В линейке появилось три новые модели - Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+.
Модель Magic3 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и снабжена 8 Гбайтами оперативной памяти. Модели Pro и Pro+ оснащены обновленным чипсетом SD 888+ и могут нести до 12 Гбайт оперативной памяти. Поддержка графики осуществляется за счет графического процессора Adreno 660.
Смартфоны оснащены 6,76-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2772 x 1344 пикселей). Края экрана имеют изгиб 89°. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, цветовую гамму DCI-P3, отвечает требованиям HDR10+ и способен показывать до 1,07 млрд цветов и воспроизводить до 4096 уровней яркости. На всех дисплеях работает встроенный датчик отпечатков пальцев.
Отличительной особенностью дисплея модели Pro+ является его покрытие защитным слоем Nano Crystal Shield, который обеспечивает повышенную устойчивость к внешнему разрушающему воздействию.
Главные отличия между моделями заключаются в выборе камер. Модели Magic 3 и Magic 3 Pro оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком IMX766 и диафрагмой f/1.9. На пару с ней работают сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и монохромная камера с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/2.2. Есть также сенсор лазерной автофокусировки.
Отличие модели Pro состоит в появлении дополнительного 64-мегапиксельного телеобъектива перископической конструкции с диафрагмой f/3,5. Он обеспечивает 3,5-кратное оптическое увеличение, 10x гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также оптическую стабилизацию изображения.
Еще одно дополнение модели Pro - это многоспектральный датчик цветовой температуры и модуль 8х8 dToF.
Модель Pro+ выделяется установкой 50-мегапиксельного датчика IMX700 с оптической стабилизацией изображения и 64-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, которые заменяют аналогичные основные элементы камерного модуля, принятого для других новых моделей в линейке. Для создания унифицированного стиля на всех платформах используется механизм HONOR Image Engine.
Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2,4. Ее дополняет (только в Pro) 3D-камера ToF с датчиком глубины.
Такая мощная система поддержки фотофункций требует серьезной системы охлаждения. Она выстроена с использованием сверхпроводящего гексагонального графена, который дополнен применением ультратонкой системы жидкостного охлаждения VC с трехмерным рассеиванием тепла.
Для эффективного отвода тепла применяется также интеллектуальный механизм управления тепловыделением AI. Он позволяет добиваться эффективного сочетания аппаратного и программного обеспечения для обеспечения баланса энергопотребления, рассеивания тепла и производительности.
Новые модели оснащены тремя микрофонами и поддерживают беспроводное подключение гарнитуры.
Корпус отвечает требованиям по водонепроницаемости: IP54 для Magic3 и IP68 для Magic3 Pro. Модели Magic3 и Magic3 Pro выпускаются со стеклянной и кожаной задней панелями, а Pro+ имеет керамическую заднюю панель.
Коммуникационная поддержка выглядит следующим образом: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS (двухдиапазонный L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1).
Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. Модель Pro оснащена также поддержкой беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge мощности 50 Вт и обратной зарядкой.
Цены на новые модели выставлены следующие:
HONOR Magic3 - 899 евро ( руб.) за версию 8+128 Гбайт, 1054 евро ( руб.) за версию 8 + 256 Гбайт
HONOR Magic3 Pro - 1099 евро ( руб.) за версию 8+256 Гбайт
HONOR Magic3 Pro+ - 1499 евро ( руб.) за версию 12+512 Гбайт.
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