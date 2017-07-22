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Xiaomi выпустила официальный видеородик с роботом-собакой CyberDog

13 августа 2021, 12:29




После неожиданного анонса робота-собаки CyberDog, сделанного компанией Xiaomi в начале этой недели, о чем сообщал ранее THG.ru, возникло больше вопросов, чем было готово ответов. Беглый взгляд сразу подсказывал сходство с четвероногим роботом Spot, выпущенным компанией Boston Dynamic. Однако никто не мог ответить на вопрос, насколько эти модели похожи между собой по функциям. Эксперты ждали официальных комментариев компании Xiaomi или публикации видеороликов с демонстрацией возможностей робота-собаки CyberDog.

Xiaomi выпустила официальный видеородик с роботом-собакой CyberDog


Компания Xiaomi только что выпустила официальное видео, демонстрирующее нового робота CyberDog и его некоторые функции.

Как уже сообщалось, идея создания и разработки робота-собаки CyberDog была вдохновлена желанием создать робота наподобие его биологического сородича. Робот работает от встроенного суперкомпьютера Jetson Xavier NX AI Supercomputer for Embedded and Edge System, разработанного компанией NVIDIA. Производительность его ИИ-системы оценивается в 21 TOPS.

Робот CyberDog оснащен полупромышленной SSD-системой хранения емкостью 128 Гбайт. В его комплект входят набор камер, микрофонов и датчиков, которые размещаются на головной части. Они помогают создать пространственное восприятие, сравнимое с человеческим глазом. Робот поддерживает также различные функции, в том числе голосовое управление. Им можно управлять также через смартфон.



Официальный видеоролик позволяет познакомиться, как работает эта система в реальной жизни. На видео показано, как четвероногий робот осуществляет подготовку к началу работы, встает и начинает ходить.

Xiaomi уделяет внимание демонстрации защищенности робота от неблагоприятных внешних воздействий. Она снимает его работу под дождем, подчеркивая маневренность и мобильность выполняемых операций.

Есть место и для трюков: Xiaomi предлагает посмотреть, как робот делает полное сальто назад, выполняя все операции самостоятельно.

По официальным данным, CyberDog стоит 9999 юаней (примерно 1540 долларов или 113 500 руб.). Он представляет собой интеллектуальную разработку потребительского класса, которую можно использовать для управления умными бытовыми приборами (телевизор, пылесос, кондиционер, очиститель воздуха). Управление осуществляется через встроенную систему XiaoAI.



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