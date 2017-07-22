В сети появились первые реальные снимки кристалла AMD Ryzen 5 5600G Cezanne в высоком разрешении. Ранее уже встречались изображения этого APU, но они были всего лишь художественной интерпретацией. Поэтому они были далеко не такими точными, как реальные изображения, представленные на этот раз.
Инфракрасные снимки AMD Cezanne APU. Источник: Fritzchens Fritz
На фотографиях легко рассмотреть внутреннюю компоновку APU, оснащенного процессорными ядрами Zen 3, графическим вычислительным блоком Vega и вспомогательными компонентами. Снимки были сделаны в инфракрасном спектре, а для съемки пришлось извлечь чип, удалив теплораспределительную крышку (IHS), чтобы разглядеть конструкцию спайки.
AMD Ryzen 5 5600G представляет собой 6-ядерный и 12-поточный процессорный конгломерат с 7 ядрами интегрированного блока графической обработки Vega.
На снимке также можно разглядеть предполагаемые места для размещения контроллеров PCIe 3.0 и памяти, а также места для размещения кеш-памяти, используемой вычислительными и графическими процессорными блоками.
Инфракрасные снимки AMD Cezanne APU. Источник: Fritzchens Fritz
AMD Ryzen 5 5600G изготавливается по 7-нм техпроцессу TSMC и содержит в общей сложности 10,7 миллиардов транзисторов, помещенных в кристалле площадью 180 мм².
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