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Появились реальные снимки кристалла APU AMD Ryzen 5 5600G

13 августа 2021, 13:37




В сети появились первые реальные снимки кристалла AMD Ryzen 5 5600G Cezanne в высоком разрешении. Ранее уже встречались изображения этого APU, но они были всего лишь художественной интерпретацией. Поэтому они были далеко не такими точными, как реальные изображения, представленные на этот раз.

Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G

Инфракрасные снимки AMD Cezanne APU. Источник: Fritzchens Fritz


На фотографиях легко рассмотреть внутреннюю компоновку APU, оснащенного процессорными ядрами Zen 3, графическим вычислительным блоком Vega и вспомогательными компонентами. Снимки были сделаны в инфракрасном спектре, а для съемки пришлось извлечь чип, удалив теплораспределительную крышку (IHS), чтобы разглядеть конструкцию спайки.

Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G

Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G


AMD Ryzen 5 5600G представляет собой 6-ядерный и 12-поточный процессорный конгломерат с 7 ядрами интегрированного блока графической обработки Vega.

Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G


На снимке также можно разглядеть предполагаемые места для размещения контроллеров PCIe 3.0 и памяти, а также места для размещения кеш-памяти, используемой вычислительными и графическими процессорными блоками.

Появились реальные снимки чипсета AMD Ryzen 5 5600G

Инфракрасные снимки AMD Cezanne APU. Источник: Fritzchens Fritz


AMD Ryzen 5 5600G изготавливается по 7-нм техпроцессу TSMC и содержит в общей сложности 10,7 миллиардов транзисторов, помещенных в кристалле площадью 180 мм².



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