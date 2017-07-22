Компании Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent выступили учредителями новой некоммерческой организации eBPF Foundation. Новый фонд создан под эгидой Linux Foundation и нацелен на оказание поддержки всем участникам, связанным с развитием подсистемы eBPF и предоставления им нейтральной площадки для развития технологий.
eBPF предоставляет собой интерпретатор байткода, который встраивается в ядро той или иной системы и предоставляет возможность вносить изменения в поведение системы через загружаемые на лету данные пользователя без необходимости внесения изменений в код самого ядра.
Такой механизм позволяет добавлять различные дополнительные эффективные механизмы без усложнения базовой системы. Это могут быть обработчики сетевых операций, средства для управления пропускной способностью, инструменты для контроля доступа и мониторинга работы систем, утилиты для трассировки определенных параметров или условий.
Названные средства планируется реализовать в виде отдельной технологии eBPF. Этот подход позволит запускать изолированные программы в ядре операционной системы и безопасно расширять возможности ядра без внесения изменений в исходный код ядра и без загрузки дополнительных модулей.
До сих пор eBPF был доступен только в ядре Linux. В мае 2021 года Microsoft анонсировала проект по внедрению технологии eBPF в Windows 10 и Windows Server 2016, а также в более поздние версии. Ожидается, что проект позволит разработчикам использовать уже отработанные цепочки инструментов и API eBPF поверх существующих версий Windows.
eBPF уже используется в балансировщике нагрузки Facebook. Этот механизм является основой сетевой подсистемы изолированных контейнеров Cilium, развиваемой Google.
Как заявили основатели фонда, они планируют способствовать росту технологии и облегчить сотрудничество между развивающимися проектами с открытым исходным кодом на основе eBPF. Планируется создать eBPF-движки для встраивания в различные приложения. Среди других планов - создание модульных eBPF-ядер, которые можно интегрировать в состав других операционных систем.
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