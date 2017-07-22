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Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation

13 августа 2021, 14:52




Компании Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent выступили учредителями новой некоммерческой организации eBPF Foundation. Новый фонд создан под эгидой Linux Foundation и нацелен на оказание поддержки всем участникам, связанным с развитием подсистемы eBPF и предоставления им нейтральной площадки для развития технологий.

eBPF предоставляет собой интерпретатор байткода, который встраивается в ядро той или иной системы и предоставляет возможность вносить изменения в поведение системы через загружаемые на лету данные пользователя без необходимости внесения изменений в код самого ядра.

Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation


Такой механизм позволяет добавлять различные дополнительные эффективные механизмы без усложнения базовой системы. Это могут быть обработчики сетевых операций, средства для управления пропускной способностью, инструменты для контроля доступа и мониторинга работы систем, утилиты для трассировки определенных параметров или условий.

Названные средства планируется реализовать в виде отдельной технологии eBPF. Этот подход позволит запускать изолированные программы в ядре операционной системы и безопасно расширять возможности ядра без внесения изменений в исходный код ядра и без загрузки дополнительных модулей.

До сих пор eBPF был доступен только в ядре Linux. В мае 2021 года Microsoft анонсировала проект по внедрению технологии eBPF в Windows 10 и Windows Server 2016, а также в более поздние версии. Ожидается, что проект позволит разработчикам использовать уже отработанные цепочки инструментов и API eBPF поверх существующих версий Windows.

eBPF уже используется в балансировщике нагрузки Facebook. Этот механизм является основой сетевой подсистемы изолированных контейнеров Cilium, развиваемой Google.

Как заявили основатели фонда, они планируют способствовать росту технологии и облегчить сотрудничество между развивающимися проектами с открытым исходным кодом на основе eBPF. Планируется создать eBPF-движки для встраивания в различные приложения. Среди других планов - создание модульных eBPF-ядер, которые можно интегрировать в состав других операционных систем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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