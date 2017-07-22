Слухи о том, что Microsoft собирается повторить дизайн клавиатуры Apple Magic Keyboard для оснащения аналогичным устройством будущего Surface Book, появились пару недель назад. Теперь на сайте WindowsUnited оказались опубликованы изображения пока не выпущенного аксессуара. Они взяты из патента Microsoft, который удалось найти исследователям.
Патент был подан в январе 2020 года и опубликован в июле 2021 года. Он раскрывает механическую часть устройства, позволяющую отойти от обычной схемы «раскладушка» и реализовать конструкцию, аналогичную той, как сделано у чехла-клавиатуры Magic Keyboard.
Как сообщает Windows Central, дизайн новой конструкции, взятый из обнаруженного патента, может оказаться действительно реальным. Согласно источникам, Microsoft работает над созданием Surface Book с «несъемным дисплеем» размером около 14 дюймов.
Сообщается, что новинка будет отличаться более мощными процессором и видеокартой, а также улучшенным дисплеем. У нее может появиться большой трекпад, а также обновленный стилус Surface Pen с улучшенной тактильной обратной связью.
Новое устройство может появиться на рынке уже этой осенью под названием Surface Book Pro или Surface Book Studio. Можно быть уверенным в том, что оно будет работать под управлением Windows 11.
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