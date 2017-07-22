Шведская компания Dirac, известная своими пионерскими разработками в области цифрового звука, и голландская MMD Monitors & Displays, партнер Philips по разработке ИТ-аксессуаров, объявили о выпуске игровой гарнитуры Philips TAGH401BL с новой фирменной технологией Dirac, позволяющей по-новому реализовать пространственное звучание.
Речь идет о новой технологии виртуализированного трехмерного объемного звучания формата 7.1, которая позволяет получить новый уровень точности позиционирования источников звука для 2-канальных акустических систем, таких как в гарнитуре Philips TAGH401BL.
Интерес к новому решению проявляют прежде всего геймеры. Известно, что современные игры все чаще требуют более высокого качества звучания и погружения. Речь идет о необходимости более точного пространственного позиционирования источников звука. Эта потребность возникает из-за многоканального акустического контента, который появился в играх, и популярность которого набирает обороты.
Новаторские решения Dirac в области цифрового звучания обеспечивают реалистичное позиционирование источников звука с соблюдением эффекта присутствия. Значительные улучшения достигнуты за счет оптимизации акустических характеристик наушников, что позволяет повысить качество звука.
Новые решения Dirac позволяют добиться более сбалансированного и чистого звучания с более четкими и понятными диалогами. Благодаря новым возможностям более ярко раскрываются многие акустические детали, такие как шаги или тихий шепот. Более глубокие и чистые басы позволяют привнести в игру больше азарта и интенсивности.
Отмечается, что достоинства новой технологии привлекательны также и для другого аудио контента, помимо игр. Например, для прослушивания аудиодорожки фильмов и музыкальных трансляций.
Пользователи получают в свое распоряжение два звуковых режима и возможность переключаться между ними в зависимости от контента. Первый - это пространственный режим, который считается идеальным для игр и фильмов, второй - оптимизированный режим, подходящий для прослушивания музыки.