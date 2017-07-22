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Илон Маск готов запустить космическую рекламу на платформе CubeSat

13 августа 2021, 21:36




У Илона Маска, генерального директора SpaceX и Tesla, появилась новая бизнес-идея, автором которой выступает канадский стартап Geometric Energy Corp. Пока идея находится на стадии разработки, но Маск уже поделился ею с изданием BusinessInsider.

Как стало известно, Маск планирует взять на борт ракеты SpaceX Falcon 9, которая будет отправлена на Луну, дополнительную нагрузку - небольшой спутник CubeSat. Он окажется сброшен на низкой околоземной орбите. На борту спутника будет находиться специальный дисплей и селфи-камера.

Илон Маск готов открыть космическую рекламу на платформе CubeSat


Суть идеи состоит в том, что спутник сможет показывать на своем дисплее картинку, которую будет снимать камера на фоне Земли, звезд и, возможно, чего-то еще. Отснятое видео будет передаваться в реальном времени на популярные социальные интернет-площадки, такие как YouTube или Twitch. Выводимое на дисплее спутника CubeSat изображение можно будет наблюдать на Земле в реальном времени.

Идея состоит в том, чтобы продавать показ контента на уникальном фоне Земли и звезд как рекламу. Как пояснили в стартапе Geometric Energy Corp, это могут быть не только рекламные ролики компаний или частных лиц, но и показ логотипов и даже произведений искусства. Посмотреть контент сможет любой желающий. Его увидят зрители платформ, с которыми будут заключены соответствующие контракты. Трансляции со спутника будут вестись в реальном времени.

Илон Маск готов открыть космическую рекламу на платформе CubeSat


По заявлению представителей стартапа Geometric Energy Corp, цель миссии состоит в том, чтобы демократизировать доступ к космосу и обеспечить децентрализованное участие всех желающих. Люди и компании получат возможность снимать в космосе и показывать нечто ценное для себя. По мнению авторов проекта, найдется немало людей и компаний, готовых потратить на это деньги.

Пока это только задумка, но благодаря заявлению Маска, идея уже стала широко известной.



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