Как стало известно, последняя, обновленная версия программы NBMiner, которая служит для добычи Ethereum, позволяет восстановить производительности майнинга криптовалюты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии с включенной опцией LHR. Сообщается, что, якобы, удалось добиться восстановления хешрейта до 70%.
Напомним, что последние партии видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti и RTX 3060 по умолчанию поддерживают функцию LHR. Это означает, что в используемых ими графических процессорах аппаратно подключена функция ограничителя скорости майнинга.
Из-за этого происходит принудительное снижение скорости работы графического процессора с любыми рабочими нагрузками, которые программа воспринимает как относящиеся к майнингу. Это нововведение было внесено с целью сделать такие карты невостребованными среди майнеров. Оно позволяет взамен одной ниши графических карт сформировать сразу две ниши - для майнеров, с одной стороны, и для геймеров и творческих работников, с другой.
Последнее обновление NBMiner не восстанавливает полностью производительность майнинга при включенной опции LHR. Однако обход введенного ограничения все-таки происходит. По имеющимся данным, хешрейт на майнинге ETH увеличен с 50% до 68-70%. Это можно считать несомненным улучшением.
Отмечается, что программа NBMiner стала первым публичным майнером с улучшенной производительностью майнинга при опции LHR. До сих пор появлялись только неофициальные версии различных утилит от частных майнинговых групп, где заявлялось о разработке собственных алгоритмов в обход LHR.
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