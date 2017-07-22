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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%

16 августа 2021, 09:04




Как стало известно, последняя, обновленная версия программы NBMiner, которая служит для добычи Ethereum, позволяет восстановить производительности майнинга криптовалюты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии с включенной опцией LHR. Сообщается, что, якобы, удалось добиться восстановления хешрейта до 70%.

Напомним, что последние партии видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti и RTX 3060 по умолчанию поддерживают функцию LHR. Это означает, что в используемых ими графических процессорах аппаратно подключена функция ограничителя скорости майнинга.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%


Из-за этого происходит принудительное снижение скорости работы графического процессора с любыми рабочими нагрузками, которые программа воспринимает как относящиеся к майнингу. Это нововведение было внесено с целью сделать такие карты невостребованными среди майнеров. Оно позволяет взамен одной ниши графических карт сформировать сразу две ниши - для майнеров, с одной стороны, и для геймеров и творческих работников, с другой.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%


Последнее обновление NBMiner не восстанавливает полностью производительность майнинга при включенной опции LHR. Однако обход введенного ограничения все-таки происходит. По имеющимся данным, хешрейт на майнинге ETH увеличен с 50% до 68-70%. Это можно считать несомненным улучшением.



Отмечается, что программа NBMiner стала первым публичным майнером с улучшенной производительностью майнинга при опции LHR. До сих пор появлялись только неофициальные версии различных утилит от частных майнинговых групп, где заявлялось о разработке собственных алгоритмов в обход LHR.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%


Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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