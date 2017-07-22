Назад в школу: большая акция для учеников, родителей и учителей от Chuwi
16 августа 2021, 10:22
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Компания Chuwi анонсировала новую интересную акцию «Назад в школу с CHUWI 2021». Она уже запущена в официальном магазине Chuwi Shopify и будет проходить до 31 августа. В акции смогут принять участие учащиеся, их родители и учителя школ и университетов по всему миру.
В рамках акции пользователи получат доступ к первым специальным предложениям CoreBook XPro, специальные скидки на различные классические ноутбуки, бесплатные сумки, бесплатную доставку и другие услуги. Вам доступны огромные скидки, множество ивентов и новые возможности для эффективной учёбы.
Именно в рамках этой акции вы сможете получить скидку в $50 на новый флагманский ноутбук Chuwi CoreBook XPro, цена которого упадёт до $549. Этот гаджет заключён в прочный и лёгкий металлический корпус очень небольшой толщины. Он оснащается 15,6-дюймовым Full HD дисплеем, производительным процессором Intel Core i5-8259U, 8 Гбайт оперативной памяти и быстрым NVMe SSD на 512 Гбайт. Это настоящий эталон высокопроизводительного ноутбука, незаменимого для учёбы и работы!
Кроме того, у вас появится возможность купить небольшой 13-дюймовый ноутбук Chuwi CoreBook Pro с внушительной скидкой $100, из-за которой его цена упадёт с прежних $459 до $359. Лёгкий и тонкий металлический корпус ноутбука своими размерами может поспорить с обычным журналом. Здесь есть 13-дюймовый 2К-дисплей с удобным для работы и учёбы соотношением сторон 3:2, процессор Intel Core i3, 8 Гбайт ОЗУ и быстрый SSD на 256 Гбайт. Ноутбук может похвастаться длительным временем работы без подзарядки, достаточным для целого дня учёбы или работы.
Обновлённый Chuwi CoreBook X стоит $539, но во время акции вы сможете купить его со скидкой $50 всего за $489. Металлический корпус с 14-дюймовым 3:2 дисплеем, новый высокопроизводительный процессор Intel Core i5-8259U, 8 Гбайт ОЗУ и NVMe SSD на 512 Гбайт отлично сбалансированы для учёбы и работы. Ваша эффективность вырастет до небывалого уровня!
Chuwi GemiBook Pro - скидка $60
Эффективный ноутбук Chuwi GemiBook Pro доступен участникам акции всего за $369 - скидка $60 от обычной цены в $429. Этот лёгкий ноутбук весом всего 1,5 кг оснащается качественным 14-дюймовым 2К-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и построен на свежем 4-ядерном процессоре Intel J4125 Gemini Lake Refresh. Здесь есть 12 Гбайт оперативной памяти, SSD на 256 Гбайт и поддержка быстрых сетей Wi-Fi 6.
Chuwi GemiBook - скидка $50
Благодаря скидке в $50 недорогой ноутбук Chuwi GemiBook может стать вашим всего за $349. 13-дюймовый 2К-дисплей ноутбука может откидываться под углом 180 градусов, а его соотношение сторон 3:2 идеально для учёбы и работы. Ноутбук построен на процессоре Intel J4115, предлагает 12 Гбайт ОЗУ и NVMe SSD на 256 Гбайт. Это отличный помощник для всех ваших начинаний!
Участники акции «Назад в школу с CHUWI 2021» получат бесплатную сумку для ноутбука, а при заказе от $150 ещё и бесплатную доставку. Все товары будут поставляться экспресс-доставкой с зарубежных складов компании, и все пользователи, разместившие заказы, получат их без задержки! Более того, жителям Европы будет предложена дополнительная бесплатная защитная пленка для клавиатуры.
Но поспешите, количество товаров, участвующих в акции, ограничено! Вы можете зайти на страницу акции, добавить понравившийся ноутбук в корзину и дождаться появления суперцены. Начните с любимых моделей ноутбуков!