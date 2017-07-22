РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Назад в школу: большая акция для учеников, родителей и учителей от Chuwi

16 августа 2021, 10:22


На правах рекламы.

Компания Chuwi анонсировала новую интересную акцию «Назад в школу с CHUWI 2021». Она уже запущена в официальном магазине Chuwi Shopify и будет проходить до 31 августа. В акции смогут принять участие учащиеся, их родители и учителя школ и университетов по всему миру.

Назад в школу с Chuwi


В рамках акции пользователи получат доступ к первым специальным предложениям CoreBook XPro, специальные скидки на различные классические ноутбуки, бесплатные сумки, бесплатную доставку и другие услуги. Вам доступны огромные скидки, множество ивентов и новые возможности для эффективной учёбы.

Назад в школу с Chuwi


Chuwi CoreBook XPro - скидка $50

Именно в рамках этой акции вы сможете получить скидку в $50 на новый флагманский ноутбук Chuwi CoreBook XPro, цена которого упадёт до $549. Этот гаджет заключён в прочный и лёгкий металлический корпус очень небольшой толщины. Он оснащается 15,6-дюймовым Full HD дисплеем, производительным процессором Intel Core i5-8259U, 8 Гбайт оперативной памяти и быстрым NVMe SSD на 512 Гбайт. Это настоящий эталон высокопроизводительного ноутбука, незаменимого для учёбы и работы!

Назад в школу с Chuwi


Chuwi CoreBook Pro - скидка $100

Кроме того, у вас появится возможность купить небольшой 13-дюймовый ноутбук Chuwi CoreBook Pro с внушительной скидкой $100, из-за которой его цена упадёт с прежних $459 до $359. Лёгкий и тонкий металлический корпус ноутбука своими размерами может поспорить с обычным журналом. Здесь есть 13-дюймовый 2К-дисплей с удобным для работы и учёбы соотношением сторон 3:2, процессор Intel Core i3, 8 Гбайт ОЗУ и быстрый SSD на 256 Гбайт. Ноутбук может похвастаться длительным временем работы без подзарядки, достаточным для целого дня учёбы или работы.

Назад в школу с Chuwi


Chuwi CoreBook X - скидка $50

Обновлённый Chuwi CoreBook X стоит $539, но во время акции вы сможете купить его со скидкой $50 всего за $489. Металлический корпус с 14-дюймовым 3:2 дисплеем, новый высокопроизводительный процессор Intel Core i5-8259U, 8 Гбайт ОЗУ и NVMe SSD на 512 Гбайт отлично сбалансированы для учёбы и работы. Ваша эффективность вырастет до небывалого уровня!

Назад в школу с Chuwi


Chuwi GemiBook Pro - скидка $60

Эффективный ноутбук Chuwi GemiBook Pro доступен участникам акции всего за $369 - скидка $60 от обычной цены в $429. Этот лёгкий ноутбук весом всего 1,5 кг оснащается качественным 14-дюймовым 2К-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и построен на свежем 4-ядерном процессоре Intel J4125 Gemini Lake Refresh. Здесь есть 12 Гбайт оперативной памяти, SSD на 256 Гбайт и поддержка быстрых сетей Wi-Fi 6.

Назад в школу с Chuwi


Chuwi GemiBook - скидка $50

Благодаря скидке в $50 недорогой ноутбук Chuwi GemiBook может стать вашим всего за $349. 13-дюймовый 2К-дисплей ноутбука может откидываться под углом 180 градусов, а его соотношение сторон 3:2 идеально для учёбы и работы. Ноутбук построен на процессоре Intel J4115, предлагает 12 Гбайт ОЗУ и NVMe SSD на 256 Гбайт. Это отличный помощник для всех ваших начинаний!

Назад в школу с Chuwi


Участники акции «Назад в школу с CHUWI 2021» получат бесплатную сумку для ноутбука, а при заказе от $150 ещё и бесплатную доставку. Все товары будут поставляться экспресс-доставкой с зарубежных складов компании, и все пользователи, разместившие заказы, получат их без задержки! Более того, жителям Европы будет предложена дополнительная бесплатная защитная пленка для клавиатуры.

Но поспешите, количество товаров, участвующих в акции, ограничено! Вы можете зайти на страницу акции, добавить понравившийся ноутбук в корзину и дождаться появления суперцены. Начните с любимых моделей ноутбуков!



следующая новость
Смартфоны Huawei получили поддержку российской платёжной системы «Мир»

предыдущая новость
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%

 



Свежие статьи
RSS
Главные новости за неделю Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
Главные новости за неделю Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16 августа, 2021

ZTE Axon 30 5G с уникальной подэкранной камерой появится в Европе 9 сентября

Intel представила новый бренд Intel Arc для высокопроизводительной графики

Sapphire готовит видеокарту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570

Apple MacBook Pro может получить поддержку стилуса взамен управления пальцами

Электросамокат Simple One из Индии развивает скорость до 105 км/ч

Смартфоны Huawei получили поддержку российской платёжной системы «Мир»

Назад в школу: большая акция для учеников, родителей и учителей от Chuwi

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%

13 августа, 2021

Илон Маск готов запустить космическую рекламу на платформе CubeSat

Геймерская гарнитура Philips TAGH401BL получила технологию виртуализованного 3D-звука компании Dirac

Microsoft Surface Book получит раскладную клавиатуру типа Apple Magic Keyboard

Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation

Появились реальные снимки кристалла APU AMD Ryzen 5 5600G

Xiaomi выпустила официальный видеородик с роботом-собакой CyberDog

Анонс HONOR Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+: новые флагманы с мощной оптикой

12 августа, 2021

Bixby работает на 35% быстрее в Samsung Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3

Видеотрансляции Олимпийских игр из Токио велись на оборудовании Intel в формате 8K

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT признана лучшей для майнинга Ethereum

Хакер украл у PolyNetwork $600 млн в криптовалюте и вернул половину на следующий день

Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг

ССЫЛКИ