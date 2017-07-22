В приложении Mir Pay на базе сервисов HMS компании Huawei появилась поддержка российской платёжной системы «Мир». Приложение размещено в магазине AppGallery и позволяет производить бесконтактную оплату картами российской платежной системы. Оно доступно для пользователей смартфонов HUAWEI без сервисов Google.
Приложение Mir Pay не требует постоянного доступа онлайн. Оно позволяет совершать покупки даже при отсутствии подключения к интернету. Платеж осуществляется с использованием уникальных ключей оплаты, которые помещаются в зашифрованном хранилище на смартфоне и позволяют совершить несколько платежей даже без подключения к сети.
Приложение Mir Pay надёжно защищено, отмечает производитель. Реквизиты банковских карт не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Для совершения платежа достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. В некоторых случаях для подтверждения оплаты потребуется пройти дополнительную верификацию. Доступны несколько вариантов: через пин-код, сканер отпечатков пальцев или путем распознавания по лицу. Для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей не требуется даже разблокировки устройства - платеж можно совершить, просто активировав экран смартфона.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".