Индийская компания Simple Energy выпустила свой первый электросамокат, получивший название Simple One. Он оснащен запатентованным двигателем PMSM мощностью 4,5 кВт, максимальный крутящий момент которого составляет 72 Нм.
Высокая номинальная мощность является главным преимуществом нового транспортного средства. Simple One способен разгоняться до 40 км/ч всего за 2,95 сек. Максимальная скорость движения составляет 105 км/ч при оснащении роликами 100/80-12F и 110/80-12R. При переходе на шины 90/90-12 F&R она уменьшается до 98 км/ч.
Разработчики предусмотрели четыре режима движения - Eco, Ride, Dash и Sonic. Самокат отвечает требованиям по влаго- и пылезащите IP67, которые распространяются на конструкцию, аккумуляторную батарею и дисплей. Мощность двигателя достаточна для подъема с углом уклона до 20°.
Скутер имеет телескопическую вилочную подвеску спереди и симметрично установленный прогрессивный моноамортизатор сзади. Он использует трансмиссию с цепным приводом, 200-мм задние и 190-мм передние дисковые тормоза. Объем багажного отделения составляет 30 л. Масса скутера в снаряженном состоянии - 110 кг.
Самокат оснащен батареей мощностью 4,8 кВт*ч. Количество ячеек - 21700. Аккумуляторный блок имеет отдельную съемную часть весом 7 кг, которую можно отключить и зарядить отдельно. Стационарная часть может заряжаться только с помощью розетки в самокате. Зарядка съемного аккумулятора занимает 75 минут, стационарной части аккумулятора - 150 минут.
Запас хода может достигать 236 км и 203 км в режиме Eco. По оценкам производителя, минута зарядки прибавляет 2,5 км запаса хода. Компания уже объявила, что в ближайшие 7 месяцев намерена оснастить более 300 зарядных станций Simple Loop в 12 штатах Индии.
Для работы с самокатом используется 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024х600 пикселей и яркостью до 1000 нит. Аппаратная система поддерживает 4G и Bluetooth 5.2. Она позволяет принимать звонки, слушать музыку в дороге и многое другое.
Simple Energy также заявила, что строит завод, где намерена выпускать до 1 млн скутеров в год. В экосистеме нового продукта использованы наработки более 120 компаний. Сборочное производство охватывает более 70 поставщиков комплектующих.
Электрический самокат Simple One продается по цене 109 999 рупий (около 110 тыс. руб.)
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