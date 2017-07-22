В новом Apple MacBook Pro может появиться поддержка стилуса, который заменит собой менее точный пальцевый интерфейс сенсорной панели Touch Bar. Ожидается, что взамен сенсорной панели Touch Bar в будущих ноутбуках появится элегантная панель для работы со стилусом Apple Pencil.
Первые слухи об этом появились еще раньше, но детали новшества до сих пор не были известны. Сообщалось, что Apple, возможно, собирается отказаться от Touch Bar в линейке MacBook Pro и перейти на специальную док-площадку с поддержкой стилуса. Несмотря на то, что новый MacBook Pro выйдет еще нескоро, эта информация вызвала интерес среди экспертов.
Поводом для нового обсуждения стал документ, обнаруженный изданием PatentlyApple в базе Бюро по патентам и товарным знакам США. Речь идет о патенте, где был показан MacBook Pro, оснащенный площадкой для стилуса взамен сенсорной панели. Площадка размещалась в том же месте, где сейчас располагается сенсорная панель Touch Bar - прямо над клавиатурой.
Ожидается, что в новой конструкции появится также специальная ниша для стилуса Apple Pencil. Она позволит поместить там стилус при закрытии ноутбука. Впрочем, такое решение может заставить Apple отказаться от использования ряда привычных функциональных клавиш. Предполагается, что они будут перенесены на стилус Pencil, где будут подсвечиваться.
Увидеть в деталях новый концепт помогли рисунки, сделанные Сарангом Шетом. Он создал 3D-модель ноутбука с учетом новых предложений. На этих рендерах можно разглядеть, что новый MacBook Pro поддерживает специальные сенсорные жесты с включенным стилусом.
Ожидается, что аналогичная док-панель для ввода с помощью стилуса Apple Pencil появится также для Siri. Стилус позволит получить быстрый доступ к определенным приложениям.
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