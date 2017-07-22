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Sapphire готовит видеокарту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570

16 августа 2021, 16:40




В сети появилась информация о планах компании Sapphire по выпуску специальной видеокарты для майнинга. Ее отличие - два графических процессора RX 570.

Sapphire готовит к выпуску карту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570


Плата оснащена двумя графическими процессорами Polaris 20XL второго поколения, известными также под названием Ellesmere. Каждый блок поддерживает 2048 потоков обработки, работая в паре с 8 Гбайт памяти. Общий объем доступной памяти составляет 16 Гбайт.

По данным теста CPU-Z, общая потребляемая мощность новой графической карты для майнинга составляет 156 Вт, т.е. на каждый блок GPU приходится по 78 Вт. Отмечается, что указанная мощность относится только к вычислителю (ASIC). Общая потребляемая мощность графической карты может оказаться выше.

Sapphire готовит к выпуску карту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570


Согласно обнародованным результатам тестирования, новая графическая карта показала хешрейт на уровне 59,69 MH/s. Это не самая топовая позиция в нынешнем рейтинге, хотя все же это достаточно высокий уровень эффективности майнинга. Ближайший аналог по эффективности - RX 6600 XT.

Sapphire готовит к выпуску карту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570


Новая графическая плата оснащена портом HDMI.

Sapphire готовит к выпуску карту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570


Эксперты отметили, что по неизвестной причине у новинки скрыто брендирование. Понять, что эта плата произведена компанией Sapphire не так просто: логотип производителя скрыт под радиатором.

Sapphire готовит к выпуску карту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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