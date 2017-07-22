В сети появилась информация о планах компании Sapphire по выпуску специальной видеокарты для майнинга. Ее отличие - два графических процессора RX 570.
Плата оснащена двумя графическими процессорами Polaris 20XL второго поколения, известными также под названием Ellesmere. Каждый блок поддерживает 2048 потоков обработки, работая в паре с 8 Гбайт памяти. Общий объем доступной памяти составляет 16 Гбайт.
По данным теста CPU-Z, общая потребляемая мощность новой графической карты для майнинга составляет 156 Вт, т.е. на каждый блок GPU приходится по 78 Вт. Отмечается, что указанная мощность относится только к вычислителю (ASIC). Общая потребляемая мощность графической карты может оказаться выше.
Согласно обнародованным результатам тестирования, новая графическая карта показала хешрейт на уровне 59,69 MH/s. Это не самая топовая позиция в нынешнем рейтинге, хотя все же это достаточно высокий уровень эффективности майнинга. Ближайший аналог по эффективности - RX 6600 XT.
Новая графическая плата оснащена портом HDMI.
Эксперты отметили, что по неизвестной причине у новинки скрыто брендирование. Понять, что эта плата произведена компанией Sapphire не так просто: логотип производителя скрыт под радиатором.
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