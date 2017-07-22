Intel представила новую торговую марку Intel Arc для своих высокопроизводительных графических решений. Под ней планируется объединить оборудование, программное обеспечение и услуги сразу нескольких поколений. Первое поколение будет основано на микроархитектуре Xe-HPG.
Новые продукты первого поколения появится уже в 1 квартале 2022 года. Эта группа продуктов будет объединена общим наименованием Alchemist. Она сменит прежние продукты и услуги, которые выпускались до сих пор под наименованием DG2.
Intel также раскрыла кодовые названия для других своих продуктов бренда Arc: Battlemage, Celestial и Druid.
Как сообщает Intel, новый бренд Intel Arc ориентирован на профессиональных геймеров и создателей контента. Intel стремится объединить под новой маркой пользователей, которые проявляют повышенное внимание к высокому качеству графики и расширенным аппаратным возможностям графических продуктов и услуг, стремятся к гармоничному сочетанию доступных программных инструментов.
Новые графические продукты Intel Arc основаны на микроархитектуре Xe-HPG и конвергенции микроархитектур Intel Xe-LP, HP и HPC. Развивая эти направления, Intel намерена обеспечить масштабируемость и эффективность вычислений, принимая необходимость оснащения их расширенными графическими функциями.
В продуктах первого поколения Intel Arc (Alchemist) найдут применение аппаратная трассировка лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также будет предоставлена полная поддержка DirectX 12 Ultimate.
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