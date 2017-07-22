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ZTE Axon 30 5G с уникальной подэкранной камерой появится в Европе 9 сентября

16 августа 2021, 22:05




В конце прошлого месяца компания ZTE объявила о выпуске в Китае своего уникального смартфона ZTE Axon 30 5G, появления которого многие ждали с большим интересом. Экспертов привлекали его подэкранная камера, мощная антенная система, богатый набор фотофильтров. Тогда презентация гаджета прошла только для китайского рынка. Но ее выхода с нетерпением ждут во всех странах мира. Этот момент наступил.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Компания ZTE объявила о выходе Axon 30 5G на мировой рынок. Назначена дата запуска - 9 сентября. Новый смартфон будет доступен в конфигурациях с 8+128 Гбайт и 12+256 Гбайт памяти. Его стоимость на европейском рынке будет начинаться от 499 евро.

ZTE Axon 30 5G оснащен 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2460х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Пропорции экрана - 20,5:9. Модель поддерживает 10-битную глубину цвета, что обещает получение богатого набора оттенков при отображении сцен - 1,07 млрд цветов.

Под экраном размещена уникальная 16-мегапиксельная подэкранная камера. Область экрана, в которой находится камера, изготовлена особым способом. Она становится прозрачной, обеспечивая высокое пропускание света при съемке. В смартфоне применяется интеллектуальная система для повышения пикселизации и оптимизация изображения, обеспечивая получение качественных снимков.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Дисплей смартфона поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3. Это первый смартфон в мире, который на старте получил сразу три сертификата безопасности, включая TUV, SGS и UL. Компания уделила большое внимание эргономике смартфона. Ее наработки способствуют снижению усталости глаз из-за мерцания экрана.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Смартфон оснащен 7-нм чипсетом Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц) с объемом оперативной памяти до 12 Гбайт и основной памятью объемом до 256 Гбайт. Поддержка графики базируется на графическом процессоре Adreno 650.

Учитывая высокую вычислительную мощь новой модели, смартфон использует пластиной для жидкостного охлаждения VC, покрытие термогелем и композитную медную накладку с графеновым покрытием для охлаждения.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


На задней панели телефона есть четыре камеры - основная камера Sony IMX682 с разрешением 64 Мп, 8-Мп сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°, камера для макросъемки с разрешением 5 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп. ZTE Axon 30 5G поставляется с аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, быструю беспроводную зарядка Quick Charge 4+ и обратную зарядку (Power Delivery).

Продаже ZTE Axon 30 5G с уникальной подэкранной камерой начнутся в Европе с 9 сентября


В Китае смартфон был запущен по рекомендованным ценам от 338 долларов (25 000 руб.) до 476 долларов (35 100 руб.). Практически такая же цена сохранилась и для продаж в США - 499 долларов. Однако в Европе эта модель будет продаваться по более высокой цене от 499 евро (43 100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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