В конце прошлого месяца компания ZTE объявила о выпуске в Китае своего уникального смартфона ZTE Axon 30 5G, появления которого многие ждали с большим интересом. Экспертов привлекали его подэкранная камера, мощная антенная система, богатый набор фотофильтров. Тогда презентация гаджета прошла только для китайского рынка. Но ее выхода с нетерпением ждут во всех странах мира. Этот момент наступил.
Компания ZTE объявила о выходе Axon 30 5G на мировой рынок. Назначена дата запуска - 9 сентября. Новый смартфон будет доступен в конфигурациях с 8+128 Гбайт и 12+256 Гбайт памяти. Его стоимость на европейском рынке будет начинаться от 499 евро.
ZTE Axon 30 5G оснащен 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2460х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Пропорции экрана - 20,5:9. Модель поддерживает 10-битную глубину цвета, что обещает получение богатого набора оттенков при отображении сцен - 1,07 млрд цветов.
Под экраном размещена уникальная 16-мегапиксельная подэкранная камера. Область экрана, в которой находится камера, изготовлена особым способом. Она становится прозрачной, обеспечивая высокое пропускание света при съемке. В смартфоне применяется интеллектуальная система для повышения пикселизации и оптимизация изображения, обеспечивая получение качественных снимков.
Дисплей смартфона поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3. Это первый смартфон в мире, который на старте получил сразу три сертификата безопасности, включая TUV, SGS и UL. Компания уделила большое внимание эргономике смартфона. Ее наработки способствуют снижению усталости глаз из-за мерцания экрана.
Смартфон оснащен 7-нм чипсетом Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц) с объемом оперативной памяти до 12 Гбайт и основной памятью объемом до 256 Гбайт. Поддержка графики базируется на графическом процессоре Adreno 650.
Учитывая высокую вычислительную мощь новой модели, смартфон использует пластиной для жидкостного охлаждения VC, покрытие термогелем и композитную медную накладку с графеновым покрытием для охлаждения.
На задней панели телефона есть четыре камеры - основная камера Sony IMX682 с разрешением 64 Мп, 8-Мп сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°, камера для макросъемки с разрешением 5 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп. ZTE Axon 30 5G поставляется с аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, быструю беспроводную зарядка Quick Charge 4+ и обратную зарядку (Power Delivery).
В Китае смартфон был запущен по рекомендованным ценам от 338 долларов (25 000 руб.) до 476 долларов (35 100 руб.). Практически такая же цена сохранилась и для продаж в США - 499 долларов. Однако в Европе эта модель будет продаваться по более высокой цене от 499 евро (43 100 руб.).
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