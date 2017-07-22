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Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla

17 августа 2021, 09:42




Национальное управление США по безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировало начало официального расследования системы автопилота Tesla с целью оценки качества его работы.

Поводом для расследования стали одиннадцать аварий, которые произошли ранее, с января 2018 года, в которых участвовали автомобили Tesla различных конфигураций. Большинство инцидентов произошли после наступления темного времени суток.

Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla


В поле рассмотрения суда будут представлены не только данные по инцидентам, но и самая разнообразная сопутствующая информация. Сообщается, что в одних случаях причиной аварии стали сложные участки местности, осложненные встречным светом фар, сложным характером отраженного света, появлением дорожных знаков, которых ранее не было в разметке, и пр.

Для обсуждения в суде будут представлены документы и режимах движения автомобилей Tesla, попавших в аварию. Часть из них двигалась на автопилоте, другие работали в системе круиз-контроля. Судьи рассмотрят не только факты аварий, но и изучат обстоятельства, которые предшествовали их возникновению, в том числе предысторию движения автотранспортных средств во время приближения к месту аварии.

В суде намерены изучить ряд особенностей автопилота Tesla. Прежде всего, суд намерен изучить результаты работы Комиссии по инцидентам и расследованию причин Office of Defects Investigation (ODI). Там была проведена работа по расследованию особенностей функционирования системы автопилота SAE Level 2 ADAS (Autopilot), которая устанавливалась в моделях автомобиля Models Y, X, S и 3, выпускавшихся на протяжении 2014-2021 гг.

В ходе расследования будут подвергнуты оценке технологии и методы, которые компания Tesla использует для мониторинга и взаимодействий с водителем. Суд должен оценить качество выполнения задачи динамического вождения во время работы автопилота.

В ходе расследования получит оценку также работа систем OEDR и ODD в режиме автопилота. Будут изучены дополнительные обстоятельства, которые могли оказать влияние на возникновение аварий.

Сообщается, что после публикации сообщения о начале расследования акции Tesla упали сразу на 5%.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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