РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung будет применять ИИ для разработки новых чипов Exynos

17 августа 2021, 13:38




Samsung подтвердила появившиеся ранее слухи об использовании системы искусственного интеллекта (ИИ) для создания новых чипов. Компания назвала также источник разработки новой системы ИИ - продукты американской компании Synopsys.

Компания Synopsys известна тем, что занимается разработками в области САПР для проектирования электроники. Один из наиболее известных ее продуктов - программа Design Compiler. Она применяется для синтеза логических схем. В продуктовой линейке Synopsys имеется также широкий ряд других продуктов, которые применяются при проектировании специализированных интегральных схем. Компания Samsung подтвердила свое намерение активно использовать новейшие разработки компании Synopsys.

Samsung будет применять ИИ для разработки новых чипов Exynos


Это заявление было сделано представителем Samsung изданию Wired. Он подтвердил, что Samsung использует программное обеспечение Synopsys AI для разработки чипов Exynos. В то же время не было разъяснений относительно того, использовались ли ранее продукты искусственного интеллекта для производства микросхем Samsung. Не было также объявлено, в разработке каких продуктов будут использоваться наработки Synopsys.

Упоминание о возможности широкого использования ИИ для производства микросхем уже говорили раньше представители других компаний. Например, об этом говорили представители Google и NVIDIA. Однако пока не было прямых примеров внедрения ИИ в этих компаниях. Это позволяет утверждать, что Samsung стала одной из первых компаний на рынке, где стали применять искусственный интеллект для разработки чипов.

Упоминается, что соответствующий инструмент Synopsys под названием DSO.ai уже приобретен десятками других компаний, поэтому применение ИИ для разработки микросхем может иметь значительно более широкий охват уже сегодня, чем уже известно публично.

Например, несколько месяцев назад исследователи Google рассказали, как собираются применять ИИ для размещения компонентов на чипах Tensor. Этот чип планируется использовать для обучения и запуска программ ИИ в центрах обработки данных Google.

Известно также, что будущая модель смартфона Pixel 6 компании Google будет также оснащена специальным чипом производства Samsung. Это наводит на мысль об использовании ИИ в чипах для смартфона.

Помимо Samsung и Google, разработкой микросхем на основе искусственного интеллекта могут заниматься также компании NVIDIA и IBM. На рынке существует также компания Cadence, конкурент Synopsys, которая также разрабатывает инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для формирования чертежей для новых микросхем.

Текущий подход к искусственному интеллекту, используемый Synopsys и всеми другими компаниями, основан на применении метода машинного обучения, который получил название «Обучение с подкреплением» (Reinforcement Learning).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla
  • Смартфоны Huawei получили поддержку российской платёжной системы «Мир»
  • Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation
  • Мобильные приложения Microsoft получили новые возможности в складных смартфонах Samsung
  • OpenAI выпустила Codex AI - обученную модель GPT-3 на коде GitHub

    • следующая новость
    Xiaomi сократила бета-тестеров MIUI в Китае без права переноса личных данных

    предыдущая новость
    Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 августа, 2021

    Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3

    Кросс-совместимость для установки кулера между сокетами AM4 и AM5 сохранится

    AAEON представила сетевое многофункциональное устройство FWS-2280 на базе Intel Celeron

    Corellium запускает проект для контроля механима CSAM-проверки Apple

    Xiaomi сократила бета-тестеров MIUI в Китае без права переноса личных данных

    Samsung будет применять ИИ для разработки новых чипов Exynos

    Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla

    16 августа, 2021

    ZTE Axon 30 5G с уникальной подэкранной камерой появится в Европе 9 сентября

    Intel представила новый бренд Intel Arc для высокопроизводительной графики

    Sapphire готовит видеокарту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570

    Apple MacBook Pro может получить поддержку стилуса взамен управления пальцами

    Электросамокат Simple One из Индии развивает скорость до 105 км/ч

    Смартфоны Huawei получили поддержку российской платёжной системы «Мир»

    Назад в школу: большая акция для учеников, родителей и учителей от Chuwi

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%

    13 августа, 2021

    Илон Маск готов запустить космическую рекламу на платформе CubeSat

    Геймерская гарнитура Philips TAGH401BL получила технологию виртуализованного 3D-звука компании Dirac

    Microsoft Surface Book получит раскладную клавиатуру типа Apple Magic Keyboard

    Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation

    Появились реальные снимки кристалла APU AMD Ryzen 5 5600G

    ССЫЛКИ