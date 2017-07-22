Samsung подтвердила появившиеся ранее слухи об использовании системы искусственного интеллекта (ИИ) для создания новых чипов. Компания назвала также источник разработки новой системы ИИ - продукты американской компании Synopsys.
Компания Synopsys известна тем, что занимается разработками в области САПР для проектирования электроники. Один из наиболее известных ее продуктов - программа Design Compiler. Она применяется для синтеза логических схем. В продуктовой линейке Synopsys имеется также широкий ряд других продуктов, которые применяются при проектировании специализированных интегральных схем. Компания Samsung подтвердила свое намерение активно использовать новейшие разработки компании Synopsys.
Это заявление было сделано представителем Samsung изданию Wired. Он подтвердил, что Samsung использует программное обеспечение Synopsys AI для разработки чипов Exynos. В то же время не было разъяснений относительно того, использовались ли ранее продукты искусственного интеллекта для производства микросхем Samsung. Не было также объявлено, в разработке каких продуктов будут использоваться наработки Synopsys.
Упоминание о возможности широкого использования ИИ для производства микросхем уже говорили раньше представители других компаний. Например, об этом говорили представители Google и NVIDIA. Однако пока не было прямых примеров внедрения ИИ в этих компаниях. Это позволяет утверждать, что Samsung стала одной из первых компаний на рынке, где стали применять искусственный интеллект для разработки чипов.
Упоминается, что соответствующий инструмент Synopsys под названием DSO.ai уже приобретен десятками других компаний, поэтому применение ИИ для разработки микросхем может иметь значительно более широкий охват уже сегодня, чем уже известно публично.
Например, несколько месяцев назад исследователи Google рассказали, как собираются применять ИИ для размещения компонентов на чипах Tensor. Этот чип планируется использовать для обучения и запуска программ ИИ в центрах обработки данных Google.
Известно также, что будущая модель смартфона Pixel 6 компании Google будет также оснащена специальным чипом производства Samsung. Это наводит на мысль об использовании ИИ в чипах для смартфона.
Помимо Samsung и Google, разработкой микросхем на основе искусственного интеллекта могут заниматься также компании NVIDIA и IBM. На рынке существует также компания Cadence, конкурент Synopsys, которая также разрабатывает инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для формирования чертежей для новых микросхем.
Текущий подход к искусственному интеллекту, используемый Synopsys и всеми другими компаниями, основан на применении метода машинного обучения, который получил название «Обучение с подкреплением» (Reinforcement Learning).
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".