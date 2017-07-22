Компания Xiaomi объявила об дисквалификации (сокращении) части бета-тестеров, привлеченных ею ранее для участия в программе национального тестирования пользовательского интерфейса MIUI.
Эта программа была запущена в середине 2019 года, но в силу ее национального распространения была сразу ограничена только участниками, проживающими на территории Китая. К тестированию привлекались только китайские пользователи. Когда набор был закончен, попасть в группу тестеров стало невозможно.
16 августа, без всякого предупреждения, компания Xiaomi неожиданно объявила, что дисквалифицирует часть тестировщиков и выводит их из проекта.
Как подтвердило издание ITHome, Xiaomi сократила часть бета-тестеров MIUI в Китае без предварительного уведомления. Пользователи просто получили уведомление, что полученная ими на прошлой неделе бета-версия MIUI была последней. В дальнейшем они не будут получать новые бета-версии и лишаются права на получение стабильной версии MIUI, которая бы позволила перейти без потери текущих, накопленных на телефоне, личных данных.
Критичность ситуации состоит в том, что бета-тестеры использовали для тестирования свои личные телефоны. Отказ от поддержки означает для них потерю всех своих накопленных данных. Единственное решение, которое годится для бывших бета-тестеров - это прошить MIUI Stable Fastboot ROM после разблокировки загрузчика. Однако этот процесс ведет к очистке внутренней памяти телефона.
На данный момент Xiaomi не выпустила официального заявления по поводу сложившейся ситуации.
Сообщается, что многие пользователи высказали свое возмущение сложившейся ситуацией. Тестеры в Китае сделали это через Weibo, где жестко раскритиковали Xiaomi за принятое решение. Они выразили недовольство, указывая, что компания могла заранее известить пользователей. Это дало бы им возможность подготовиться к переходу на стабильную версию без потери пользовательских данных.
Компания Xiaomi, вероятно, единственный производитель Android, известный тем, что еженедельно выпускает бета-версии своего мобильного программного интерфейса MIUI. Международные фанаты компании были весьма удручены в свое время, когда Xiaomi также внезапно остановила свою глобальную программу MIUI Global Beta.
К сожалению, компания Xiaomi поставила теперь под угрозу также свои отношения с фанатами в собственной стране.
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