Тайваньская компания AAEON объявила о выпуске настольного сетевого многофункционального устройства FWS-2280 на платформе Intel. Его аппаратной начинкой могут быть процессоры Intel Atom x6000E, Celeron и Pentium серии N и J (ранее относившиеся к платформе Elkhart Lake). Анонс этих процессоров состоялся совсем недавно, в 1 кв. 2021 года.
Устройство FWS-2280 обеспечивает необходимую для своих задач производительность, гибкость в настройке и широту подключений. В нем нашли воплощение множество сетевых технологий, включая UTM, межсетевой экран, SD-WAN, VPN и др.
Помимо оснащения новыми процессорами Intel Atom x6000E, Celeron и Pentium серии N и J, устройство FWS-2280 имеет оперативную память, объем которой может доходить до 32 Гбайт. Обычно такого объема является достаточно для полноценной поддержки приложений с интенсивным сетевым трафиком.
Новая модель разработана для обеспечения более быстрых и гибких сетевых подключений. Система FWS-2280 стандартно поставляется с четырьмя портами для медной пары Gigabit RJ-45 и одним оптоволоконным портом SFP, который обеспечивает быстрое, прямое подключение. Для поддержки беспроводных соединений в FWS-2280 предусмотрены шесть антенных портов и три слота Mini PCIe, совместимых с форм-фактором M.2. Это позволяет одновременно устанавливать до трех модулей расширения.
Устройство FWS-2280 позволяет развертывать несколько перекрывающихся сетей Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживать развертывание сотовых сетей WWAN с использованием связи 4G и 5G.
Высокая надежность нового сетевого устройства FWS-2280 обеспечивается за счет резервного источника питания. Он позволяет сохранять сетевую конфигурацию даже в случае выхода из строя основного источника.
Устройство оснащено также отсеком для 2,5-дюймового диска SATA. Это позволяет создавать локальное сетевое хранилище.
Производитель AAEON предоставляет также ряд сетевых услуг, в числе которых есть поддержка работы по технологии VPN и межсетевой экран. Можно также выстроить платформу uCPE (Universal Customer Premises Equipment) общего назначения, которая виртуально интегрирует несколько (ранее физических) функций с любым сайтом в сети. Это помогает снизить эксплуатационные расходы, время обслуживания и повысить ценность для своих клиентов.