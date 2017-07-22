РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AAEON представила сетевое многофункциональное устройство FWS-2280 на базе Intel Celeron

17 августа 2021, 19:12




Тайваньская компания AAEON объявила о выпуске настольного сетевого многофункционального устройства FWS-2280 на платформе Intel. Его аппаратной начинкой могут быть процессоры Intel Atom x6000E, Celeron и Pentium серии N и J (ранее относившиеся к платформе Elkhart Lake). Анонс этих процессоров состоялся совсем недавно, в 1 кв. 2021 года.

AAEON представила сетевое многофункциональное устройство FWS-2280 на базе Intel Celeron


Устройство FWS-2280 обеспечивает необходимую для своих задач производительность, гибкость в настройке и широту подключений. В нем нашли воплощение множество сетевых технологий, включая UTM, межсетевой экран, SD-WAN, VPN и др.

Помимо оснащения новыми процессорами Intel Atom x6000E, Celeron и Pentium серии N и J, устройство FWS-2280 имеет оперативную память, объем которой может доходить до 32 Гбайт. Обычно такого объема является достаточно для полноценной поддержки приложений с интенсивным сетевым трафиком.

AAEON представила сетевое многофункциональное устройство FWS-2280 на базе Intel Celeron


Новая модель разработана для обеспечения более быстрых и гибких сетевых подключений. Система FWS-2280 стандартно поставляется с четырьмя портами для медной пары Gigabit RJ-45 и одним оптоволоконным портом SFP, который обеспечивает быстрое, прямое подключение. Для поддержки беспроводных соединений в FWS-2280 предусмотрены шесть антенных портов и три слота Mini PCIe, совместимых с форм-фактором M.2. Это позволяет одновременно устанавливать до трех модулей расширения.

Устройство FWS-2280 позволяет развертывать несколько перекрывающихся сетей Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживать развертывание сотовых сетей WWAN с использованием связи 4G и 5G.

Высокая надежность нового сетевого устройства FWS-2280 обеспечивается за счет резервного источника питания. Он позволяет сохранять сетевую конфигурацию даже в случае выхода из строя основного источника.

Устройство оснащено также отсеком для 2,5-дюймового диска SATA. Это позволяет создавать локальное сетевое хранилище.

Производитель AAEON предоставляет также ряд сетевых услуг, в числе которых есть поддержка работы по технологии VPN и межсетевой экран. Можно также выстроить платформу uCPE (Universal Customer Premises Equipment) общего назначения, которая виртуально интегрирует несколько (ранее физических) функций с любым сайтом в сети. Это помогает снизить эксплуатационные расходы, время обслуживания и повысить ценность для своих клиентов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

Читайте также:

  • Утечка: Intel намерена достичь 80 Гбит/с для Thunderbolt 5
  • D-Link представила гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для тяжелых условий эксплуатации
  • Угроза от эксплойта Windows Server PrintNightmare в корпоративных сетях сохраняется
  • D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»
  • Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

    • следующая новость
    Кросс-совместимость для установки кулера между сокетами AM4 и AM5 сохранится

    предыдущая новость
    Corellium запускает проект для контроля механима CSAM-проверки Apple

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор Wondershare Filmora X: простой видеоредактор для новичков Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Обзор видеоредактора Wondershare Filmora X Лучшие игровые ноутбуки Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2 Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 августа, 2021

    Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3

    Кросс-совместимость для установки кулера между сокетами AM4 и AM5 сохранится

    AAEON представила сетевое многофункциональное устройство FWS-2280 на базе Intel Celeron

    Corellium запускает проект для контроля механима CSAM-проверки Apple

    Xiaomi сократила бета-тестеров MIUI в Китае без права переноса личных данных

    Samsung будет применять ИИ для разработки новых чипов Exynos

    Правительство США запустило официальное расследование качества работы автопилота Tesla

    16 августа, 2021

    ZTE Axon 30 5G с уникальной подэкранной камерой появится в Европе 9 сентября

    Intel представила новый бренд Intel Arc для высокопроизводительной графики

    Sapphire готовит видеокарту для майнинга с двойным процессорным блоком Radeon RX 570

    Apple MacBook Pro может получить поддержку стилуса взамен управления пальцами

    Электросамокат Simple One из Индии развивает скорость до 105 км/ч

    Смартфоны Huawei получили поддержку российской платёжной системы «Мир»

    Назад в школу: большая акция для учеников, родителей и учителей от Chuwi

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR способны восстановить хешрейт майнинга ETH до 70%

    13 августа, 2021

    Илон Маск готов запустить космическую рекламу на платформе CubeSat

    Геймерская гарнитура Philips TAGH401BL получила технологию виртуализованного 3D-звука компании Dirac

    Microsoft Surface Book получит раскладную клавиатуру типа Apple Magic Keyboard

    Microsoft, Google, Facebook, Netflix и Isovalent создали фонд eBPF Foundation

    Появились реальные снимки кристалла APU AMD Ryzen 5 5600G

    ССЫЛКИ