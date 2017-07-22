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Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3

17 августа 2021, 21:19




AMD продолжает готовится к запуску видеокарт нового поколения на основе архитектуры RDNA3. Одной из наиболее важных новшеств при переходе на новую архитектуру станет поддержка стандарта следующего поколения DisplayPort 2.0.

Спецификация стандарта DisplayPort 2.0 была впервые опубликована организацией VESA (Video Electronics Standard Association) почти два года назад. Ожидалось, что практическое внедрение DP 2.0 в новых продуктах начнется уже к концу 2020 года, однако их выпуски были отложены в связи с пандемией.

Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3 следующего поколения


Новый виток обсуждений вокруг DP 2.0 возник после выявления в обновленном драйвере для видеокарт AMD в ОС Linux упоминания о поддержке DP 2.0. Это позволило сделать вывод, что будущие анонсы не за горами.

Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3 следующего поколения


Стандарт DisplayPort предоставляет собой современный интерфейс для соединения аудио- и видеоаппаратуры, в первую очередь для соединения компьютера с дисплеем или с системами домашнего кинотеатра. Переход на DisplayPort 2.0 обещает открыть эру для поддержки разрешения 8K и еще более высокой частоты обновления экрана.

В настоящее время в обращении находятся видеокарты, которые используют для вывода видеоконтента интерфейс DisplayPort 1.4. Обновления драйверов указывают на то, что в графических системах RDNA3 будет применяться более продвинутый интерфейс DisplayPort 2.0 , который обеспечит дальнейшие улучшения при выводе видео.

Согласно спецификации, переход на DisplayPort 2.0 позволит поднять предел скорости передачи данных по отдельному каналу до 20 Гбайт/с. При использовании четырех каналов это обеспечит предел 80 Гбайт/с.

Система с поддержкой DisplayPort 2.0 также позволит выводить несжатое изображение с разрешением 10K при частоте 60 Гц. При выводе на два монитора такая система способна выводить видео с разрешением 4K при частоте 144 Гц.

При использовании системы сжатия Display Stream Compression (DSC) можно добиться еще более высоких результатов. Но при этом могут возникать артефакты, которые приводят к потери смысла для такого высокого разрешения.



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