В честь анонса нового бренда Arc, который компания Intel планирует использовать для продуктов высокопроизводительной графики, был проведен праздничный парад с участием полка дронов. В представлении приняли участие 1000 дронов, каждый из которых имел подсветку.
Дроны, участвовавшие в мероприятии, выстраивались в фигуры разной формы. В небе можно было увидеть фигуры, повторяющие своим контуром новый логотип компании, ноутбуки и даже настольные видеокарты дискретной графики с двумя вентиляторами.
Эксперты особо отметили одну фигуру, очертания которой поразительно точно повторяли контуры инженерного образца видеокарты DG2-512EU. Ее внешний вид стал известен, благодаря недавно просочившейся утечке. Снимок был опубликован в апреле этого года изданием Moore's Law is Dead. Вид видеокарты, показанной в небе, с большой точностью повторял тот же дизайн, вплоть до очертания вентилятора с 9 лопастями, как в утечке.
Инженерный образец Intel DG2-512EU. Источник: Moore's Law is Dead
В настоящее время уже известно, что новые продукты семейства ARC первого поколения появится в 1 кв. 2022 года. Они будут объединены в линейку под названием Alchemist и будут выпущены на смену продуктам, которые до сих пор знали на рынке под наименованием DG2.
Серия Intel Arc «Alchemist» будет основана на семействе графических процессоров DG2 с микроархитектурой Xe-HPG. Флагманский графический процессор будет иметь 512 исполнительных модулей и 16 Гбайт памяти GDDR6.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".