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Intel провела парад дронов в честь своего нового бренда ARC

18 августа 2021, 08:20




В честь анонса нового бренда Arc, который компания Intel планирует использовать для продуктов высокопроизводительной графики, был проведен праздничный парад с участием полка дронов. В представлении приняли участие 1000 дронов, каждый из которых имел подсветку.

Intel провела парад дронов в честь своего нового бренда ARC


Дроны, участвовавшие в мероприятии, выстраивались в фигуры разной формы. В небе можно было увидеть фигуры, повторяющие своим контуром новый логотип компании, ноутбуки и даже настольные видеокарты дискретной графики с двумя вентиляторами.



Эксперты особо отметили одну фигуру, очертания которой поразительно точно повторяли контуры инженерного образца видеокарты DG2-512EU. Ее внешний вид стал известен, благодаря недавно просочившейся утечке. Снимок был опубликован в апреле этого года изданием Moore's Law is Dead. Вид видеокарты, показанной в небе, с большой точностью повторял тот же дизайн, вплоть до очертания вентилятора с 9 лопастями, как в утечке.

Intel провела парад дронов в честь своего нового бренда ARC

Инженерный образец Intel DG2-512EU. Источник: Moore's Law is Dead


В настоящее время уже известно, что новые продукты семейства ARC первого поколения появится в 1 кв. 2022 года. Они будут объединены в линейку под названием Alchemist и будут выпущены на смену продуктам, которые до сих пор знали на рынке под наименованием DG2.

Intel провела парад дронов в честь своего нового бренда ARC


Серия Intel Arc «Alchemist» будет основана на семействе графических процессоров DG2 с микроархитектурой Xe-HPG. Флагманский графический процессор будет иметь 512 исполнительных модулей и 16 Гбайт памяти GDDR6.



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