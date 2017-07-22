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Google анонсировала 6,34-дюймовый смартфон Pixel 5a 5G среднего класса

18 августа 2021, 11:59




Компания Google объявила о выпуске относительно недорогого смартфона среднего класса 5G Pixel 5a, который станет преемником прошлогодней модели Pixel 4a 5G. Эксперты сравнивают новую модель с Apple iPhone 12 mini, также имеющим поддержку сетей 5G, и отмечают, что новый смартфон Google продается за 449 долларов (33 000 руб.), что существенно меньше, чем iPhone 12 mini за 699 долларов.

Google анонсировала 6,34-дюймовый смартфон Pixel 5a 5G среднего класса


Google Pixel 5a 5G оснащен 6,34-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей). Рост диагонали по сравнению Pixel 4a 5G (6,2 дюйма) произошел, но он не настолько велик. Дисплей защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3.

В левом верхнем углу расположено круглое отверстие, под которым находится фронтальная камера с разрешением 8 Мп на базе сверхширокоугольного объектива с углом обзора 84° и диафрагмой f/2,0.

От предшественника досталась прежняя аппаратная начинка: 7-нм чипсет Snapdragon 765G с поддержкой 5G SA/NSA, представляющий собой 8-ядерный набор (1x2,4 ГГц + 1x2,2 ГГц + 6x1,8 ГГц) Kryo 475. Графическая поддержка предоставлена на платформе Adreno 620. Есть также чип безопасности Titan M. Этот набор дополняет 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт основной памяти UFS 2.1.

Google анонсировала 6,34-дюймовый смартфон Pixel 5a 5G среднего класса


На задней панели находятся 12,2-мегапиксельная камера с оптической системой стабилизации (OIS) и диафрагмой f/1,7. Для съемки при недостаточной освещенности установлена светодиодная вспышка. Набор дополняет 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 107° и диафрагмой f/2,2. Здесь же на задней панели располагается датчик отпечатков пальцев Pixel Imprint.

Google продает Pixel 5a с адаптером мощностью 18 Вт, который обеспечивает быструю зарядку аккумулятора емкостью 4680 мАч по стандарту USB-PD 2.0. По данным The Verge, Pixel 5a станет последним телефоном в серии Pixel, который будет оснащаться зарядным устройством. Google собирается примкнуть к лагерю производителей, которые считают, что зарядный блок имеется у большинства людей, поэтому его поставка избыточна.

Большое внимание производитель уделил безопасности смартфона Pixel 5a. Он поддерживает водонепроницаемость в соответствии с требованиями IP67.

Google анонсировала 6,34-дюймовый смартфон Pixel 5a 5G среднего класса


Телефон работает под управлением Android 11, причем Google обязуется предоставить минимум три года обновлений как для самой ОС, так и для ее системы безопасности. Внешне аппарата представляет собой цельнометаллический корпус с мягкой отделкой, что смотрится выигрышно на фоне корпуса из поликарбоната, который был у модели Pixel 4a 5G.

Коммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NA 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac 2 × 2 MIMO (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, GPS, USB Type-C 3.1 Gen 1, NFC.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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