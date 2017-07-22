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Qualcomm анонсировала платформу Flight RB5 5G для создания дронов следующего поколения

18 августа 2021, 14:26




Компания Qualcomm объявила о создании эталонной платформы Flight RB5 5G для аппаратного оснащения дронов следующего поколения. По заявлению производителя, это - первая в мире платформа подобного типа, предлагающая эталонный дизайн и поддерживающая функциональные возможности сетей 5G и искусственного интеллекта.

Qualcomm анонсировала платформу Flight RB5 5G для создания дронов следующего поколения


Главной целью создания новой эталонной платформы Flight RB5 5G является вывод на рынок унифицированного набора аппаратных средств, применение которых будет способствовать ускорению разработки корпоративных, промышленных и коммерческих дронов.

В основе новой платформы Flight RB5 5G использован процессор Qualcomm QRB5165 (KRYO 585), работающий на частоте 2,84 ГГц. Для обработки видео применяется ISP-процессор Qualcomm Spectra 480 ISP. Он позволяет обрабатывать изображения с 14-битным разрешением.

Qualcomm анонсировала платформу Flight RB5 5G для создания дронов следующего поколения


Новая платформа поддерживает сети Wi-Fi 6 и 5G. Платформа Flight RB5 5G поддерживает все диапазоны частот, начиная с 2G. Однако наиболее быстрым каналом являются сети 5G, поддерживаемые в частотном диапазоне mmWave.

Платформа оснащена процессором Qualcomm Secure Processing Unit, который обеспечивает работу защищенного канала передачи данных. Со слов производителя, возможности этого юнита отвечают требованиям, которые предъявляются в настоящее время к современным дронам.

Qualcomm анонсировала платформу Flight RB5 5G для создания дронов следующего поколения


Поскольку компания Qualcomm работает в первую очередь для американского рынка, она тесно сотрудничает с американской телекоммуникационной компанией Verizon, проводя совместные работы по отработке платформы в условиях сетей 5G. Ожидается, что новая платформа будет предлагаться заказчикам через интернет-магазин Verizon Thingspace Marketplace.

Эталонный дизайн дрона будет доступен для предварительной продажи через ModalAI. Ожидается, что он появится в этом маркет-плейсе уже в IV кв. 2021 года.



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