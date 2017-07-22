Компания Qualcomm объявила о создании эталонной платформы Flight RB5 5G для аппаратного оснащения дронов следующего поколения. По заявлению производителя, это - первая в мире платформа подобного типа, предлагающая эталонный дизайн и поддерживающая функциональные возможности сетей 5G и искусственного интеллекта.
Главной целью создания новой эталонной платформы Flight RB5 5G является вывод на рынок унифицированного набора аппаратных средств, применение которых будет способствовать ускорению разработки корпоративных, промышленных и коммерческих дронов.
В основе новой платформы Flight RB5 5G использован процессор Qualcomm QRB5165 (KRYO 585), работающий на частоте 2,84 ГГц. Для обработки видео применяется ISP-процессор Qualcomm Spectra 480 ISP. Он позволяет обрабатывать изображения с 14-битным разрешением.
Новая платформа поддерживает сети Wi-Fi 6 и 5G. Платформа Flight RB5 5G поддерживает все диапазоны частот, начиная с 2G. Однако наиболее быстрым каналом являются сети 5G, поддерживаемые в частотном диапазоне mmWave.
Платформа оснащена процессором Qualcomm Secure Processing Unit, который обеспечивает работу защищенного канала передачи данных. Со слов производителя, возможности этого юнита отвечают требованиям, которые предъявляются в настоящее время к современным дронам.
Поскольку компания Qualcomm работает в первую очередь для американского рынка, она тесно сотрудничает с американской телекоммуникационной компанией Verizon, проводя совместные работы по отработке платформы в условиях сетей 5G. Ожидается, что новая платформа будет предлагаться заказчикам через интернет-магазин Verizon Thingspace Marketplace.
Эталонный дизайн дрона будет доступен для предварительной продажи через ModalAI. Ожидается, что он появится в этом маркет-плейсе уже в IV кв. 2021 года.
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