Через неделю после официального анонса нового телефона Mi Mix 4 компания Xiaomi раскрыла секрет эксклюзивной быстрой зарядки Smart Charging, которая появилась в ее флагманском смартфоне. Эта функция позволяет не только быстро восстанавливать зарядную емкость батареи, но и защищает аккумулятор от повреждений, возникающих при чрезмерной зарядке.
Предысторией стало сообщение, которое появилось пару месяцев назад. В нем сообщалось о проводимом в Xiaomi тестировании новой функции под названием MIUI Battery Health Indicator. Из названия следовало, что новая функция служит для приблизительной оценки состояния батареи и оставшегося зарядного ресурса. Соглаcно оценкам экспертов, эта функция напоминала по своему назначению функцию проверки состояния батареи Apple Battery.
Впервые новая функция Xiaomi была показана среди пакета опций модели Redmi Note 10. Теперь она стала частью Mi Mix 4 под названием Smart Charging, дополнив набор других функций батареи.
Со слов производителя, новая функция осуществляет интеллектуальный анализ ежедневных зарядок Mi Mix 4. На их основе формируется диаграмма зарядки и разрядки батареи. Используя накопленные на большом периоде данные, Smart Charging позволяет управлять состоянием батареи, регулировать питание и, следовательно, улучшать характеристики смартфона в целом.
Фактически, если включить данную функцию в настройках, то она будет контролировать время и уровень зарядки ночью и утром, обрабатывая данные через AI. Если подключить смартфон на ночную зарядку, то функция позволит вести зарядку в наиболее эффективном графике ночью, обеспечив полную зарядку к моменту утреннего подъема. В долгосрочной перспективе применение этой функции интеллектуальной зарядки поможет уберечь аккумулятор от старения.
Смартфон Mi Mix 4 оснащен 6,67-дюймовым 3D AMOLED-дисплеем, имеет систему из трех камер на задней панели с основным датчиком на 108 Мп, перископическим объективом с разрешением 8 Мп и сверхширокоугольной камерой на 13 Мп. При таком оснащении смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
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