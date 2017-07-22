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Xiaomi раскрыла секрет эксклюзивной быстрой зарядки Smart Charging в Mi Mix 4

18 августа 2021, 16:21




Через неделю после официального анонса нового телефона Mi Mix 4 компания Xiaomi раскрыла секрет эксклюзивной быстрой зарядки Smart Charging, которая появилась в ее флагманском смартфоне. Эта функция позволяет не только быстро восстанавливать зарядную емкость батареи, но и защищает аккумулятор от повреждений, возникающих при чрезмерной зарядке.

Предысторией стало сообщение, которое появилось пару месяцев назад. В нем сообщалось о проводимом в Xiaomi тестировании новой функции под названием MIUI Battery Health Indicator. Из названия следовало, что новая функция служит для приблизительной оценки состояния батареи и оставшегося зарядного ресурса. Соглаcно оценкам экспертов, эта функция напоминала по своему назначению функцию проверки состояния батареи Apple Battery.

Xiaomi раскрыла секрет эксклюзивной быстрой зарядки Smart Charging в Mi Mix 4


Впервые новая функция Xiaomi была показана среди пакета опций модели Redmi Note 10. Теперь она стала частью Mi Mix 4 под названием Smart Charging, дополнив набор других функций батареи.

Со слов производителя, новая функция осуществляет интеллектуальный анализ ежедневных зарядок Mi Mix 4. На их основе формируется диаграмма зарядки и разрядки батареи. Используя накопленные на большом периоде данные, Smart Charging позволяет управлять состоянием батареи, регулировать питание и, следовательно, улучшать характеристики смартфона в целом.

Фактически, если включить данную функцию в настройках, то она будет контролировать время и уровень зарядки ночью и утром, обрабатывая данные через AI. Если подключить смартфон на ночную зарядку, то функция позволит вести зарядку в наиболее эффективном графике ночью, обеспечив полную зарядку к моменту утреннего подъема. В долгосрочной перспективе применение этой функции интеллектуальной зарядки поможет уберечь аккумулятор от старения.

Xiaomi раскрыла секрет эксклюзивной быстрой зарядки Smart Charging в Mi Mix 4


Смартфон Mi Mix 4 оснащен 6,67-дюймовым 3D AMOLED-дисплеем, имеет систему из трех камер на задней панели с основным датчиком на 108 Мп, перископическим объективом с разрешением 8 Мп и сверхширокоугольной камерой на 13 Мп. При таком оснащении смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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