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6,43-дюймовый realme GT Master Edition появится в Европе по низкой цене

18 августа 2021, 17:39




Компания realme объявила сегодня о запуске продаж смартфона realme GT Master Edition. Первый анонс состоялся в Индии, где официальной стартовой ценой была названа сумма 349 евро (30 200 руб.) при возможности покупки в первые дни продаж по дисконтной цене 299 евро (25 800 руб.).

6,43-дюймовый realme GT Master Edition появится в Европе по низкой цене


Самое интересное началось поздней. Спустя некоторое время было объявлено о начале продаж этой модели также в Европе. В каждой стране назывались свои цены, но они были заметно ниже цен в Индии. Кое-где в Европе цена на новый смартфон доходила до 256 евро (22 100 руб.), т.е. фактически с 30% дисконтом.

Смартфон также продается глобально через маркет-плейс AliExpress.

6,43-дюймовый realme GT Master Edition появится в Европе по низкой цене


Смартфон realme GT Master Edition оснащен плоским 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Его яркость может доходить до 1000 нит.

Смартфон работает на 6 нм чипсете Snapdragon 788G (4хKryo 670 с частотой 2,4 ГГц и 4хKryo 670 с частотой 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 642L. Объем установленной оперативной памяти составляет 6/8 Гбайт LPDDR4X, размер хранилища данных UFS 2.2 - 128/256 Гбайт. Предусмотрена функция наращивания оперативной памяти путем ее динамического расширения до 5 Гбайт.

6,43-дюймовый realme GT Master Edition появится в Европе по низкой цене


Основная камера имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1.8. Второй камерой на тыльной стороне стал 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и диафрагмой f/2.2. Наконец, третья макро-камера имеете разрешение 2 Ми и диафрагму f/2,4. Рядом установлена светодиодная вспышка.

Фронтальная камера размещена в окошке круглой формы в левой верхней части дисплея. Разрешение установленного сенсора Sony IMX615 составляет 32 Мп, диафрагма - f/2,45. На дисплее установлен также датчик отпечатков пальцев.

6,43-дюймовый realme GT Master Edition появится в Европе по низкой цене


Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч со сверхбыстрой зарядкой Super Dart мощностью 65 Вт; она обеспечивает зарядку от 0 до 100% за 33 минуты. Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28a/n77/n41/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / Beidou / Glonass / QZSS / Galileo, NFC, Тип USB-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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