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Утечка в Gigabyte раскрыла новые данные о AMD Ryzen Threadripper 5000

18 августа 2021, 20:07




Как уже сообщалось, в результате взлома серверов компании Gigabyte в сеть попал большой объем технической документации по разрабатываемым изделиям вендоров, с которыми работает компания Gigabyte. К части из этих документов, которые были опубликованы в открытом доступе, получили доступ специалисты издания Wccftech. Им удалось познакомиться с новой информацией о разрабатываемой серии процессоров Ryzen Threadripper 5000 на базе микроархитектуры Zen3.

Прежде всего подтверждено существовании в бизнес-плане AMD двух линеек развития процессоров по данному направлению: AMD Ryzen Threadripper HEDT и процессоры для рабочих станций (Workstation) на базе архитектуры Zen3. Помимо этого, отмечается, что в документах неоднократно упоминается семейство процессоров «19H». Называются также максимальное количество ядер и требования по тепловой мощности.

Утечка в Gigabyte раскрыла новые данные о AMD Ryzen Threadripper 5000


В частности, в документе под названием 'Infrastructure Roadmap for sTRX4 and sWRTX8 Processors' («Дорожная карта развития инфраструктурных решений для процессоров sTRX4 и sWRTX8»), упоминается, что AMD планирует освоить выпуск серии процессоров Threadripper с микроархитектурой Zen3 для рабочих станций и настольных компьютеров класса High End. В этом документе имеется таблица, в которой перечислены требования по температурным ограничениям для обеих платформ.

Из размещенных данных можно сделать вывод, что ограничения на TDP не изменились и остались прежними, как для Zen2. То же самое касается количества ядер для процессоров серии Threadripper следующего поколения. Согласно данным в этой таблице, самый мощный процессор в этой линейке будет иметь 64 ядра.

В распоряжение Wccftech попали также документы с конфигурацией моделей процессоров для каждой серии TR. В линейке HEDT будут выпускаться модели с 64, 32 и 24 ядрами, в линейке PRO (рабочая станция) появятся пять моделей: 64, 32, 24, 16, 12 ядер. Указаны также номинальные мощности IOD для этих процессоров: 110, 85, 80, 75 и 62 Вт, соответственно.

Отмечается, что модель Workstation Threadripper имеет более высокую мощность IOD благодаря поддержке 8-канальной памяти и наличию 128 линий PCIe Gen4; эти характеристики являются эксклюзивной особенностью процессоров серии PRO.

Утечка в Gigabyte раскрыла новые данные о AMD Ryzen Threadripper 5000

Температурные ограничения для процессоров серии AMD 19H (Threadripper Chagall). Источник: Wccftech


В руки исследователей попали также документы с габаритными размерами чиплета и матрицы кристаллов ввода-вывода. Они указывают на то, что отличия в размерах между сериями Zen2 и Zen3 Threadripper минимальные.

В частности, практически нет отличий в размерах корпуса процессора и разъема LGA. Это гарантирует кросс-совместимость Threadripper между предыдущим и следующим поколениями. Выпуск последних намечен на ноябрь этого года.

Утечка в Gigabyte раскрыла новые данные о AMD Ryzen Threadripper 5000

Размеры AMD 19H (Threadripper Chagall). Источник: Wccftech.


Утечка в Gigabyte раскрыла новые данные о AMD Ryzen Threadripper 5000




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