Компания Xiaomi официально представила последний из намеченных к выпуску в этом году смартфон в бюджетной серии Redmi, получивший название Redmi 10.
Новый смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) с адаптивной частотой обновления 90 Гц (45/60/90 Гц) (технология AdaptiveSync). Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass 3.
Интересной особенностью новой модели является ее аппаратная начинка. Впервые компания Xiaomi установила 12-нм чипсет MediaTek Helio G88, выстроенный на базе восьми процессорных ядер: два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц). Поддержка графики осуществляется с помощью блока ARM Mali-G52 2EEMC2.
Оснащение памятью также выглядит вполне достойно, если не рассматривать вариант запуска требовательных мобильных игр. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4/6 Гбайт; объем основной памяти eMMC 5.1 - 128 Гбайт. Предусмотрено расширение памяти за счет установки дополнительной карты microSD.
В телефоне имеется 50-мегапиксельная камера, первая в своем роде, с диафрагмой f/1,8 и светодиодной вспышкой. Есть также сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макро-камера. Производитель не забыл также установить 2-мегапиксельный датчик глубины, имеющий диафрагму f/2,4.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.0. Ее дополняют боковой датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик и стереодинамики. Есть стандартный 3,5 мм аудиоразъем и поддержка FM-радио.
Аккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а также обратную проводную зарядку мощностью 9 Вт. В комплект входит зарядное устройство на 22,5 Вт.
Смартфон работает под управлением Android 11 с MIUI 12.5. Поверхность корпуса может быть как матовой и гладкой с защитой от отпечатков пальцев (модели Carbon Grey и Pebble White), так и глянцевой с красивой текстурой (модель Sea Blue).
Коммуникационная часть представлена в следующем виде: двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.
Redmi 10 продается по цене 179 долларов (13 200 руб.) за конфигурацию с 4+64 Гбайт памяти, 199 долларов (14 600 руб.) за 4+128 Гбайт и 219 долларов (16 100 руб.) за 6+128 Гбайт.
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