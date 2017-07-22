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Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность

19 августа 2021, 12:30


На правах рекламы.

Компания Chuwi сообщила о выпуске в конце августа 15-дюймового ноутбука CoreBook XPro на процессоре i5-8259U. Выпуск приурочен к началу школьного сезона. Для подтверждения готовности ноутбука для школьного обучения, производитель провел всестороннее тестирование и опубликовал результаты.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Выбор ноутбука в качестве школьного инструмента требует адекватной цены. В рамках рекламной кампании Chuwi Shopify Store Back-to-School новый ноутбук будет продаваться от 549 долларов (40 400 руб.). В дальнейшем его цена увеличится до стандартной - 599 долларов (44 000 руб.).

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Ноутбук относится к разряду высокопроизводительных, тонких и легких бизнес-ноутбуков среднего и высокого уровня на платформе Intel. В отличие от Apple, где в дизайне принято использовать мягкие обводы, CoreBook XPro выполнен в стиле минимализма и выдержан в строгом соответствии с деловой эстетикой.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Корпус его дисплейной части является полностью металлическим, поверхность изготовлена методом пескоструйного окисления, которое создает высококачественную текстуру. Металлическая поверхность основной части корпуса изготовлена путем трехмерного формования с алмазной обрезкой кромок, что обеспечивает отсутствие зазоров на стыках. Толщина корпуса в фронтальном профиле составляет всего 5 мм, общая толщина - 17 мм, вес - 1,78 кг.

Новый CoreBook XPro имеет 15,6-дюймовым широкоформатный IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), классическим соотношением сторон 16:9 и широким полем обзора. Рамка в самой узкой части имеет толщину всего 6 мм. Предусмотрены фронтальная камера и два микрофона с шумоподавлением, что позволяет использовать ноутбук для полноценного, удаленного онлайн-обучения. Физический переключатель обеспечивает безопасное выключение камеры, когда нет трансляций.

Полноразмерная клавиатура имеет большие клавиши размером 16х16 мм и многоуровневую регулировку подсветки. Ноутбук оснащен увеличенной сенсорной панелью. С обеих сторон корпуса имеются порты Gigabit Ethernet, SD-карты, USB-A 3.0 X3, USB-C, HDMI, разъем для наушников 3,5.

CoreBook XPro оснащен флагманским процессором i5-8259U с высокой производительностью. Он работает на тактовой частоте 2,3 ГГц, которая может подниматься до 3,8 ГГц. Тепловой пакет TPD равен 28 Вт.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Как показали тесты GeekBench, производительность i5-8259U в одноядерных тестах составляет 4497 баллов, в многоядерных тестах - 15 660 баллов. Общая оценка в тестах PCMark10 - 3572 балла.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Результаты теста Geekbench выявили, что i5-8259U обеспечивает 10% прирост производительности по сравнению с i7-1065G7 и 50% при сравнении с i5-1035G1. Такой производительности достаточно, чтобы использовать ноутбук не только в школьной программе, но и в повседневном мультимедийном обучении в классе.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


CoreBook XPro имеет 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и оснащен резервным слотом расширения SO-DIMM. В заводскую комплектацию входит также твердотельный накопитель на 512 Гбайт. Поддерживается двухканальный обмен данными в соответствии с NVMe X2. Имеется еще один слот расширения M.2, который можно использовать для установки дополнительного модуля и наращивания емкости хранилища.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Как показали результаты фактических измерений, скорость чтения твердотельного накопителя составляет до 1365 Мбит/с, а скорость записи - до 927 Мбит/с. Это в 3 раза выше, чем способен показать твердотельный накопитель SATA.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


При воспроизведении видео 4K применяется декодирование аудио и видео через процессор i5-8259U и графику Iris Plus Graphics 655.

Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность


Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность




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