Школьный ноутбук Chuwi CoreBook XPro протестировали на производительность
19 августа 2021, 12:30
На правах рекламы.
Компания Chuwi сообщила о выпуске в конце августа 15-дюймового ноутбука CoreBook XPro на процессоре i5-8259U. Выпуск приурочен к началу школьного сезона. Для подтверждения готовности ноутбука для школьного обучения, производитель провел всестороннее тестирование и опубликовал результаты.
Выбор ноутбука в качестве школьного инструмента требует адекватной цены. В рамках рекламной кампании Chuwi Shopify Store Back-to-School новый ноутбук будет продаваться от 549 долларов (40 400 руб.). В дальнейшем его цена увеличится до стандартной - 599 долларов (44 000 руб.).
Ноутбук относится к разряду высокопроизводительных, тонких и легких бизнес-ноутбуков среднего и высокого уровня на платформе Intel. В отличие от Apple, где в дизайне принято использовать мягкие обводы, CoreBook XPro выполнен в стиле минимализма и выдержан в строгом соответствии с деловой эстетикой.
Корпус его дисплейной части является полностью металлическим, поверхность изготовлена методом пескоструйного окисления, которое создает высококачественную текстуру. Металлическая поверхность основной части корпуса изготовлена путем трехмерного формования с алмазной обрезкой кромок, что обеспечивает отсутствие зазоров на стыках. Толщина корпуса в фронтальном профиле составляет всего 5 мм, общая толщина - 17 мм, вес - 1,78 кг.
Новый CoreBook XPro имеет 15,6-дюймовым широкоформатный IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), классическим соотношением сторон 16:9 и широким полем обзора. Рамка в самой узкой части имеет толщину всего 6 мм. Предусмотрены фронтальная камера и два микрофона с шумоподавлением, что позволяет использовать ноутбук для полноценного, удаленного онлайн-обучения. Физический переключатель обеспечивает безопасное выключение камеры, когда нет трансляций.
Полноразмерная клавиатура имеет большие клавиши размером 16х16 мм и многоуровневую регулировку подсветки. Ноутбук оснащен увеличенной сенсорной панелью. С обеих сторон корпуса имеются порты Gigabit Ethernet, SD-карты, USB-A 3.0 X3, USB-C, HDMI, разъем для наушников 3,5.
CoreBook XPro оснащен флагманским процессором i5-8259U с высокой производительностью. Он работает на тактовой частоте 2,3 ГГц, которая может подниматься до 3,8 ГГц. Тепловой пакет TPD равен 28 Вт.
Как показали тесты GeekBench, производительность i5-8259U в одноядерных тестах составляет 4497 баллов, в многоядерных тестах - 15 660 баллов. Общая оценка в тестах PCMark10 - 3572 балла.
Результаты теста Geekbench выявили, что i5-8259U обеспечивает 10% прирост производительности по сравнению с i7-1065G7 и 50% при сравнении с i5-1035G1. Такой производительности достаточно, чтобы использовать ноутбук не только в школьной программе, но и в повседневном мультимедийном обучении в классе.
CoreBook XPro имеет 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и оснащен резервным слотом расширения SO-DIMM. В заводскую комплектацию входит также твердотельный накопитель на 512 Гбайт. Поддерживается двухканальный обмен данными в соответствии с NVMe X2. Имеется еще один слот расширения M.2, который можно использовать для установки дополнительного модуля и наращивания емкости хранилища.
Как показали результаты фактических измерений, скорость чтения твердотельного накопителя составляет до 1365 Мбит/с, а скорость записи - до 927 Мбит/с. Это в 3 раза выше, чем способен показать твердотельный накопитель SATA.
При воспроизведении видео 4K применяется декодирование аудио и видео через процессор i5-8259U и графику Iris Plus Graphics 655.