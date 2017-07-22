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Вся реклама в стандартных приложениях смартфонов Samsung исчезнет к концу 2021 года

19 августа 2021, 14:37




Samsung подтвердила, что компания больше не будет распространять рекламу через выпускаемые ею телефоны. Хотя южнокорейская компания до сих пор не злоупотребляла распространением рекламы, особенно если сравнивать с такими «рекламогенераторами», как многие китайские OEM-производители, особенно Xiaomi, тем не менее пользователи по всему миру высказывали недовольство на этот счет. Фактически, недовольны были даже сотрудники самой Samsung, хотя распространение рекламы в основном касалось выпускаемой техники, которая предназначалась для глобального, а не внутреннего рынка.

Вся реклама в стандартных приложениях смартфонов Samsung исчезнет к концу 2021 года


Компания Samsung уже обновила свою мобильную операционную систему на базе Android, выпустив One UI. К сожалению, объем распространяемой рекламы медленно и неуклонно продолжал нарастать. Наиболее часто для этого использовались системные приложения, такие как Samsung Weather, Galaxy Themes и Samsung Pay.

Заявление об отказе от размещения рекламы пришло от доктора Т.М. Ро, президента и главы подразделения мобильных коммуникаций Samsung. К нему обратился журналист информационного агентства Yonhap на партнерском мероприятии Samsung Electronics, которое проходило 17 августа в Suwon Digital City.

Топ-менеджер заявил, что Samsung ищет новые возможности для роста в области распространения контента и рекламных услуг. Компания намерена предоставлять ту полезную информацию, которая необходима клиентам, опираясь на систему поиска и рекомендаций. Эти возможности будут предоставляться как услуги или через маркетплейс Galaxy.

Он отметил, что с большим вниманием относится к критике со стороны сотрудников компании, считает ее необходимой для ее роста и развития. Следовательно, Samsung намерена удалить рекламу со своих смартфонов через будущее обновление One UI.

Южнокорейская компания даже сделала официальное заявление для The Verge по этому поводу. В нем заявлено, что вышеупомянутое обновление будет готово к концу этого года. Это означает, что реклама в стандартных приложениях Samsung, скорее всего, исчезнет с выпуском One UI 4.0 на базе Android 12.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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