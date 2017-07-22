Компания EK объявила о выпуске 2-контактного температурного датчика обратной связи EK-Loop Connect типа NTC, имеющего сопротивление 10 кОм при 25 °C. Он позволяет производить замеры температуры охлаждающей жидкости и точно настраивать по собранным данным скорость вращения вентилятора, устанавливаемого на радиатор. Осуществляемая регуляция позволяет добиваться оптимального баланса между производительностью и акустическими шумами.
Собранные данные о температуре охлаждающей жидкости можно использовать также для настройки процедуры аварийного отключения системы, когда температура ИТ-оборудования становится слишком высокой. Благодаря своевременной отработке аварийной ситуации, можно эффективно предотвращать перегрев системы и устранять неисправности, которые были причиной возникновения таких ситуаций.
Корпус разъема температурного датчика имеет внешний диаметр 16,5 мм, высоту 8 мм и изготовлен из латуни, обработанной на станке с ЧПУ. Он имеет высококачественную отделку, что делает его красивой декоративной частью компьютера. Для подключения используются качественные уплотнительные кольца из каучука EPDM.
Резьба: G1/4" при ее небольшой длине, равной 4,5 мм, позволяет легко установить датчик в любой неиспользуемый порт контура жидкостного охлаждения. Датчик можно также подключить через концентратор управления EK-Loop Connect или разъем на материнской плате.
Диапазон измерения температуры - от 0 до 90 °C. Длина кабеля - 500 мм. EK-Loop Connect продается по рекомендованной розничной цене 5,90 евро (500 руб.).